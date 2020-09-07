Фототуризм в Украине: куда ехать за необычными фото

Старинный замок, розовое озеро и музей ракетных войск

На прекрасные локации богат не только Киев. Рассказываем, куда можно поехать не только по красивые фотографии, но и незабываемые впечатлениями.

Напомним, что ранее мы знакомили с яркими и красивыми локациями столицы для ярких инстафото.

Каменец-Подольский Фото: Depositphotos

Этот древний город находится в Хмельницкой области. Его визитная карточка – Старый Замок. Чтобы совершить путешествие в средневековье, сюда каждый год приезжают тысячи туристов. Крепость возвели еще во времена Киевской Руси. Состоит она из 11 башен, соединенных стеной. Городом лучше всего любоваться с Дневной башни, ведь когда-то она была главным наблюдательным пунктом и не имела крыши. На территории комплекса часто проводят исторические реконструкции и костюмированные фестивали.

Розовое озеро

Розовое озеро в Украине Фото: Depositphotos

Хотите искупаться в мертвом море – направляйтесь на Херсонщину. Именно здесь в одном из заливов Сиваша спряталось Лемурийское озеро. Его вода приобрела розовый оттенок из-за чрезмерной концентрации соли. Сюда приезжают оздоровиться и принять грязевые ванны. Удивительные пейзажи, белый берег и розовая вода привлекают не только туристов, но и фотографов со всего мира. Кстати, украинское розовое озеро теперь можно увидеть онлайн.

Поселок Побугское

Музей ракетных войск Фото: tourist-ua.livejournal

Окунуться в атмосферу "холодной войны" можно в поселке Побугское на Кировоградщине. Музей ракетных войск стратегического назначения не имеет аналогов в мире. Здесь точно понравится семьям с детьми и получится сделать запоминающиеся фото. На базе бывшей ракетной дивизии можно посетить командный пункт, расположенный на глубине 40 метров. Отсюда велось управление ядерным арсеналом. Туристы любят делать фотографии, нажимая легендарную "красную" кнопку, которая в советское время активировала смертоносные баллистические ракеты.

Больше подробностей об этих локациях узнайте в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как научиться делать отличные фото в путешествии —лайфхаки от известного фотографа.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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