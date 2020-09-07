Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фототуризм в Украине: куда ехать за необычными фото

Сегодня, 09:51

Старинный замок, розовое озеро и музей ракетных войск

На прекрасные локации богат не только Киев. Рассказываем, куда можно поехать не только по красивые фотографии, но и незабываемые впечатлениями.

Напомним, что ранее мы знакомили с яркими и красивыми локациями столицы для ярких инстафото.

Каменец-Подольский

Каменец-Подольский
Каменец-Подольский
Фото: Depositphotos

Этот древний город находится в Хмельницкой области. Его визитная карточка – Старый Замок. Чтобы совершить путешествие в средневековье, сюда каждый год приезжают тысячи туристов. Крепость возвели еще во времена Киевской Руси. Состоит она из 11 башен, соединенных стеной. Городом лучше всего любоваться с Дневной башни, ведь когда-то она была главным наблюдательным пунктом и не имела крыши. На территории комплекса часто проводят исторические реконструкции и костюмированные фестивали.

Розовое озеро

Розовое озеро в Украине
Розовое озеро в Украине
Фото: Depositphotos

Хотите искупаться в мертвом море – направляйтесь на Херсонщину. Именно здесь в одном из заливов Сиваша спряталось Лемурийское озеро. Его вода приобрела розовый оттенок из-за чрезмерной концентрации соли. Сюда приезжают оздоровиться и принять грязевые ванны. Удивительные пейзажи, белый берег и розовая вода привлекают не только туристов, но и фотографов со всего мира. Кстати, украинское розовое озеро теперь можно увидеть онлайн.

Поселок Побугское

Музей ракетных войск
Музей ракетных войск
Фото: tourist-ua.livejournal

Окунуться в атмосферу "холодной войны" можно в поселке Побугское на Кировоградщине. Музей ракетных войск стратегического назначения не имеет аналогов в мире. Здесь точно понравится семьям с детьми и получится сделать запоминающиеся фото. На базе бывшей ракетной дивизии можно посетить командный пункт, расположенный на глубине 40 метров. Отсюда велось управление ядерным арсеналом. Туристы любят делать фотографии, нажимая легендарную "красную" кнопку, которая в советское время активировала смертоносные баллистические ракеты.

Больше подробностей об этих локациях узнайте в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как научиться делать отличные фото в путешествии —лайфхаки от известного фотографа.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Чем заняться на Шацких озерах: ТОП-5 мест для отдыха Где отдохнуть в бархатный сезон: лучшие курорты Черного моря Что посмотреть в Чернигове: план на выходные ТОП-8 национальных парков Украины: куда поехать в выходные
Каменец-Подольский Instagram фотография Розовое озеро путешествия по Украине
Реклама

Новости партнеров

Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 10:25Food

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

Сегодня, 09:08Fun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

Сегодня, 00:35Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 6 сентября: Водолею нужно быть готовым к любым ситуациям, а Рыбам – держать себя в руках

5 сентябряШоу-бизнес

"С мальчиками было хуже": певица Alyosha рассказала о новорожденной дочери

5 сентябряАфиша

Памяти Фредди Меркьюри: ТОП-5 легендарных хитов группы Queen

5 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 сентября: Овнам лучше держаться подальше от начальства, а Тельцам – заняться развитием отношений

5 сентябряEvents

5 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 сентябряШоу-бизнес

Дантес стал травести-дивой, а Брежнева надела мини в грандиозном мюзикле MONATIK

4 сентябряШоу-бизнес

Альтер эго и депрессия: 10 необычных фактов о Бейонсе в ее день рождения

4 сентябряFun

"На работу пойдем, а потом – умрем": первоклашка дала уморительное интервью в День знаний

4 сентябряШоу-бизнес

У Наталии Могилевской роман с известным миллионером – СМИ

4 сентябряСтиль

Femme fatale: Тина Кароль стала лицом нового выпуска украинского Vogue

Новости партнеров

Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Выяснилось, кто мог находиться с Ефремовым в момент рокового ДТП
Выяснилось, кто мог находиться с Ефремовым в момент рокового ДТП

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять