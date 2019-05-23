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Главные ошибки туристов: как избежать проблем в отпуске

Если вы собираетесь в путешествие, обязательно ознакомитесь с этими советами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:39
В поездке всегда держите документы при себе, чтобы не потерять
В поездке всегда держите документы при себе, чтобы не потерять
Фото: Depositphotos

Самые распространенные ошибки туристов за границей – это потеря документов, мелкие правонарушения и плохая ориентация на местности, утверждают опытные путешественники на интернет-форумах. Как всего этого избежать и что делать, если это уже случилось, рассказывают "Сегодня". 

Смотрите видео: как бюджетно путешествовать по Европе – советы эксперта


Нарушили местный закон

Лучше перед поездкой в другую страну ознакомиться с местными законами. Если вы все же что-то нарушили и полицейский это заметил – не паникуйте. За незначительные нарушения предусмотрен штраф. Лучше всего – заплатить и не спорь. Если же вас задержали, вы, как иностранный гражданин, имеете право на консульскую защиту. Согласно международному законодательству, вам также обязаны предоставить переводчика. Поэтому, пока он не появится, ничего не подписывайте. Когда к делу подключится консул, он не освободит вас из участка, но поможет связаться с родственниками, даст контакты адвокатов.

Потеряли документы

Прежде всего, обратись в полицию и напиши заявление о пропаже. Обязательно сделайте копию этого заявления – она понадобится в посольстве. Поэтому перед поездкой нужно выяснить, где в стране, куда вы собрались ехать, находится посольство Украины. Запишите его адрес и телефон. Свидетельство о праве возвращения на родину обычно выдают за 2–3 часа. В аэропорту вам нужно показывать именно этот документ. 

Оказались в незнакомом месте

Предполагаем, что такое может произойти, если в вашем телефоне закончился заряд или же он сломался. Чтобы не попасть в такую ситуацию, рекомендуем иметь заряженный power-банк всегда под рукой, USB-разъем и переведенную на русский язык подробную карту города и транспорта – куда какие автобусы, трамваи и метро вас доставят.  

Напомним, ранее мы писали, где прятать деньги во время путешествия: советы экспертов. Также "Сегодня" опубликовали список необходимых документов для отдыха за границей с детьми.

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Источник: brodude
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