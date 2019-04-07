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Годердзи: почему это лучший вариант для активного отдыха

Фишка курорта – длинный зимний сезон

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:02
Годердзи
Годердзи
Фото: Depositphotos

Если вы устали от банальных направлений для отдыха, обратите внимание на новый горно-лыжный курорт Годердзи (Грузия). Курорт находится в 110 километрах от Батуми, и с каждым годом привлекает все больше туристов. Причины популярности Годердзи просты: новенькие ухоженные трассы с нерезкими перепадами, прекрасная природа с завораживающими пейзажами, живописные пролески на фоне чистых горных склонов и, конечно же, очень дружелюбные и гостеприимные местные жители. Если вы любитель экстремального отдыха — лучшего места для вас в Грузии не найти!

Фишка Годердзи – длинный зимний сезон, который начинается в ноябре, а заканчивается в конце апреля.

На курорте вы можете нанять профессионального инструктора, а также арендовать сани, лыжи, сноуборды. Общая протяженность лыжных трасс здесь — 8 км. "Занка" — средней сложности, длина 2000 м, "Чанчахи" — сложная, длина 2300 м, "Чанчахи 2" — средней сложности 2400 м. Также недавно появились новые: 200-метровый Бигель и 800 –метровый "MAGIC CARPET".

На построенном в 2015 году курорте работают подъемники двух типов – гондола (8 мест) и бабл (6 мест). Их общая длина – около 3,5 км. Канатная дорога может одновременно перевозить 96 человек. Стоимость однократного подъема – 5 лари (50 грн), а абонемент на день обойдется в 25 лари (249) для взрослых и 15 (149 грн) для детей. Студентам предлагают скидку (абонемент на сезон – 100 лари или 995 грн), дети до 6 лет – бесплатно.

График работы канатной дороги: В будние дни с 10.00 до 16.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 17. 00

Сейчас в Годердзи активно развивается инфраструктура: строятся дороги, кафе и большие комфортабельные гостиницы. Пока что на курорте удобней всего поселится в коттеджах, где есть общая кухня, зал с камином, комната для хранения лыж, Wi-Fi, душ, горячая вода и отопление. Цена за ночь двухместного номера – 100 лари (995 грн). Можно также найти неплохое жилье в селе Даниспарули, что находится в пяти километрах от курорта. Стоимость ночевки там с двухразовым питанием – 40 лари (398). В эту сумму включена и стоимость трансфера от села до Годердзи.

Общая протяженность лыжных трасс на курорте — 8 км
Общая протяженность лыжных трасс на курорте — 8 км
Фото: Владимир Грисюк

Магазинов на курорте нет, но вкусно перекусить можно в сельских гостиных домах, где готовят все самые вкусные блюда аджарской кухни: хачапури, борано, кебаб и, конечно же, синори. Стоимость завтрака для одного человека – 15 лари, обед и ужин – 20-25 лари (248 грн). Если повезет, вам сыграют на гитаре, споют и даже угостят чачей! Также можно взять продукты с собой и приготовить еду на месте (в коттеджах есть все необходимое).

В Годердзи есть подъемники двух типов – гондола (8 мест) и бабл (6 мест)
В Годердзи есть подъемники двух типов – гондола (8 мест) и бабл (6 мест)
Фото: Владимир Грисюк

Муниципальный транспорт из Батуми до курорта "Годердзи" зимой не ходит. Но можно нанять индивидуальный транспорт и доехать с Батуми за 250-350 лари. Также можно доехать на муниципальном транспорте до центра Хуло (ходит каждый час с 9:00 до 18 часов ежедневно). Стоимость – 5 лари (50 грн). Выезд от старого батумского автовокзала. От центра Хуло в сторону Годердзи ходит бесплатный микроавтобус.

  • Хуло-Годердзи – 10:00
  • Годердзи-Хуло – 16:00

Коттеджи в Годердзи
Коттеджи в Годердзи
Фото: Владимир Грисюк

Выражаем благодарность Департаменту туризма и курортов Аджарии (www.gobatumi.com) за приглашение в пресс-тур.

Напомним, назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Ранее мы писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

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Источник: Сегодня
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