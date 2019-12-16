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Google рассказал о местах, которыми чаще всего интересовались туристы: фото

Первую строчку заняли Мальдивы, вторую – Япония, а третью – остров Бора-Бора

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:15
Google назвал самые трендовые локации у путешественников
Google назвал самые трендовые локации у путешественников
Фото: Pixabay

Поисковик Google опубликовал годовой отчет, в котором, кроме прочего, определил самые трендовые направления, которыми интересовались путешественники из США. В этот список попали места, информацию о которых юзеры искали в интернете чаще всего, однако это отнюдь не самые популярные и массовые локации, подчеркивает сайт CNBC.

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Первую строчку заняли Мальдивы. Пользователи больше всего интересовались частным островом Kudadoo Maldives и отелем Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. На второй позиции – Япония, на третьей – остров Бора-Бора.

ТОП-10 трендовых запросов о путешествиях в Google

  • Мальдивы
  • Япония
  • Бора-Бора
  • Лас-Вегас
  • Мексика
  • Аляска
  • Новый Орлеан
  • Калифорния
  • Нью-Йорк
  • Коста-Рика.

Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания)
Фото: Pixabay
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Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.

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Источник: Сегодня
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