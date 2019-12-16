Google рассказал о местах, которыми чаще всего интересовались туристы: фото

Первую строчку заняли Мальдивы, вторую – Япония, а третью – остров Бора-Бора

Google назвал самые трендовые локации у путешественников Фото: Pixabay

Поисковик Google опубликовал годовой отчет, в котором, кроме прочего, определил самые трендовые направления, которыми интересовались путешественники из США. В этот список попали места, информацию о которых юзеры искали в интернете чаще всего, однако это отнюдь не самые популярные и массовые локации, подчеркивает сайт CNBC.

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Первую строчку заняли Мальдивы. Пользователи больше всего интересовались частным островом Kudadoo Maldives и отелем Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. На второй позиции – Япония, на третьей – остров Бора-Бора.

ТОП-10 трендовых запросов о путешествиях в Google

Мальдивы

Япония

Бора-Бора

Лас-Вегас

Мексика

Аляска

Новый Орлеан

Калифорния

Нью-Йорк

Коста-Рика.

Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay Google назвал самые трендовые локации в США (в порядке убывания) Фото: Pixabay 1/10

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