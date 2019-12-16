Google рассказал о местах, которыми чаще всего интересовались туристы: фото
Первую строчку заняли Мальдивы, вторую – Япония, а третью – остров Бора-Бора
Поисковик Google опубликовал годовой отчет, в котором, кроме прочего, определил самые трендовые направления, которыми интересовались путешественники из США. В этот список попали места, информацию о которых юзеры искали в интернете чаще всего, однако это отнюдь не самые популярные и массовые локации, подчеркивает сайт CNBC.
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Первую строчку заняли Мальдивы. Пользователи больше всего интересовались частным островом Kudadoo Maldives и отелем Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. На второй позиции – Япония, на третьей – остров Бора-Бора.
- Мальдивы
- Япония
- Бора-Бора
- Лас-Вегас
- Мексика
- Аляска
- Новый Орлеан
- Калифорния
- Нью-Йорк
- Коста-Рика.
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