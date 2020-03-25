Используют кофе: стюардесса раскрыла тайные признаки неприятностей на борту

Члены экипажа часто используют специальные приемы, рассказывает бортпроводница

Стюардесса, которая пожелала остаться анонимной, во время широкой дискуссии на социальном портале Reddit рассказала о тайных сигналах, которые свидетельствуют о том, что на борту авиалайнера что-то пошло не так. Об этом сообщает издание Express.

По словам бортпроводницы, члены экипажа, как правило, используют специальные приемы, чтобы скрыть вонь, исходящую, например, от туалетных кабинок или нечистоплотных пассажиров.

Стюардесса раскрыла тайные признаки неприятностей на борту Фото: Depositphotos

Также девушка рассказала, что летный состав нередко устанавливает более высокую температуру в одной из частей лайнера, чтобы локализовать там запах. По ее словам, это помогает скрыть источник проблемы.

Кроме того, устранить неприятную ситуацию помогает и кофе. "Молотый кофе источает сильный аромат и может подавлять или нейтрализовать другие запахи, в том числе чеснока, лука, рвоты, мочи и мертвых животных", – пояснила стюардесса.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

Ранее "Сегодня" писали, как стюардессы оценивают пассажиров в самолете. Кроме этого, бортпроводница рассказала, почему нельзя пить кофе и чай на борту авиалайнера.

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