Из Киева в Лондон – за 19 евро: Ryanair распродает один миллион билетов по Европе
Даты для путешествий – с 1 февраля по 30 июня 2020-го года
Ирландский лоукостер Ryanair объявил очередную масштабную распродажу – один миллион билетов по Европе авиакомпания продает со скидкой двадцать процентов. Даты для путешествий – с 1 февраля по 30 июня 2020-го года. Купить билеты по выгодной цене можно до 26 января. Об этом сообщают на официальном сайте перевозчика.
Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг
Дешевые авиабилеты из Киева в Европу
- Быдгощ – 10 евро
- Варшава – 10 евро
- Гданьск –10 евро
- Братислава –10 евро
- Вильнюс – 10 евро
- Краков – 14 евро
- Стокгольм – 15 евро
- Познань – 17 евро
- Лондон-Станстед – 19 евро
- Мадрид – 30 евро
Дешевые авиабилеты из Львова в Европу
- Мемминген – 10 евро
- Будапешт – 13 евро
- Краков – 14 евро
- Лондон- Станстед –17 евро
- Варшава –17 евро
- Дюссельдорф-Веце – 13 евро.
В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.
Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.
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