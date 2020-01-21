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Из Киева в Лондон – за 19 евро: Ryanair распродает один миллион билетов по Европе

Даты для путешествий – с 1 февраля по 30 июня 2020-го года

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:46
Ryanair распродает бюджетные авиабилеты из Киева в ЕС
Ryanair распродает бюджетные авиабилеты из Киева в ЕС
Фото: Depositphotos

Ирландский лоукостер Ryanair объявил очередную масштабную распродажу – один миллион билетов по Европе авиакомпания продает со скидкой двадцать процентов. Даты для путешествий – с 1 февраля по 30 июня 2020-го года. Купить билеты по выгодной цене можно до 26 января. Об этом сообщают на официальном сайте перевозчика.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

Дешевые авиабилеты из Киева в Европу

  • Быдгощ – 10 евро
  • Варшава – 10 евро
  • Гданьск –10 евро
  • Братислава –10 евро
  • Вильнюс – 10 евро
  • Краков – 14 евро
  • Стокгольм – 15 евро
  • Познань – 17 евро
  • Лондон-Станстед – 19 евро
  • Мадрид – 30 евро
Скриншот: Ryanair

Дешевые авиабилеты из Львова в Европу

  • Мемминген – 10 евро
  • Будапешт – 13 евро
  • Краков – 14 евро
  • Лондон- Станстед –17 евро
  • Варшава –17 евро
  • Дюссельдорф-Веце – 13 евро.
Скриншот: Ryanair

В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

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Источник: Сегодня
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