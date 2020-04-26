Израиль, который вас удивит: как выживают в Тель-Авиве

Рассказываем о том, как в Тель-Авиве переживают карантин

В рамках цикла материалов "Жизнь во время эпидемии" предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит Израиль. Границы закрыты, но без экскурсии по Тель-Авиву, хоть и виртуальной, мы вас не оставим.

Этот удивительный город в нынешних условиях мы увидим глазами Наталии – айтишницы и экоблогера. Она покажет закрытый город с самым большим количеством зараженных в Израиле, расскажет, что такое тест-драйв на коронавирус в Тель-Авиве. Кроме того, героиня проведет виртуальную экскурсию по арабскому району Яффа и объяснит, почему там устраивали протесты в разгар эпидемии. Тель-Авив действительно изменился до неузнаваемости и прямо сейчас вы в этом убедитесь.

Напомним, что Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком продолжают знакомить вас с жизнью городов сейчас, в моменте, когда мир атакует COVID-19.

Приятного просмотра!

Как живет Тель-Авив во время карантина – смотреть видео:

Видео: tripmydream.com

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#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

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