Japan Airlines решили больше не использовать обращение "дамы и господа" на борту

Вместо этого будут использоваться гендерно-нейтральные фразы

Если вы сядете в самолет японской авиакомпании Japan Airlines с 1 октября, то больше не услышите обращение "дамы и господа". Вместо этого будут использоваться гендерно-нейтральные фразы, такие как "Внимание всем пассажирам" или "Всем доброе утро", передают BBC. Это решение приняли, чтобы не дискриминировать ЛГБТ+ людей.

Japan Airlines – одна из немногих авиакомпаний мира, которые приветствуют гендерно-нейтральные обращения к пассажирам. Однако, они будут применяться только к объявлениям на английском языке. Потому что в японском языке выражение обращения к пассажирам уже гендерно-нейтральное.

Japan Airlines больше не будут обращаться к пассажирам "дамы и господа" Фото: twitter.com/dequinix

В авиакомпании заявили, что хотят создать позитивную атмосферу и относиться ко всем с уважением. "Мы взяли на себя обязательство не допускать дискриминации по признаку пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или других личных качеств", – заявил представитель Japan Airlines Марк Моримото.

Решение авиакомпании не вызвало серьезных волнений в Японии. "Это мелочь, о которой большинство людей не заботится, потому что изменение объявления на английском языке может быть не понято или не замечено почти всеми пассажирами, говорящими по-японски", – рассказал профессор социологии Кадзуя Кавагути.

По его словам, поскольку Japan Airlines являются одним из ведущих предприятий в Японии, дружественным к ЛГБТ+, их усилия следует ценить. "Я думаю, что для крупных компаний важно начать такие хорошие практики, потому что другие средние или малые компании склонны следовать им", – подытожил профессор социологии.

Однополые браки официально не признаются в Японии, хотя опросы показывают, что они имеют сильную поддержку у общественности.

Отметим, что в прошлом году авиакомпании Air Canada и EasyJet приняли гендерно-нейтральные приветствия.

Ранее мы рассказывали, что японцы готовят масштабный проект по освоению спутника Земли.

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