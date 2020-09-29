Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Japan Airlines решили больше не использовать обращение "дамы и господа" на борту

Сегодня, 19:23

Вместо этого будут использоваться гендерно-нейтральные фразы

Если вы сядете в самолет японской авиакомпании Japan Airlines с 1 октября, то больше не услышите обращение "дамы и господа". Вместо этого будут использоваться гендерно-нейтральные фразы, такие как "Внимание всем пассажирам" или "Всем доброе утро", передают BBC. Это решение приняли, чтобы не дискриминировать ЛГБТ+ людей.

Japan Airlines – одна из немногих авиакомпаний мира, которые приветствуют гендерно-нейтральные обращения к пассажирам. Однако, они будут применяться только к объявлениям на английском языке. Потому что в японском языке выражение обращения к пассажирам уже гендерно-нейтральное.

Japan Airlines больше не будут обращаться к пассажирам "дамы и господа"
Japan Airlines больше не будут обращаться к пассажирам "дамы и господа"
Фото: twitter.com/dequinix

В авиакомпании заявили, что хотят создать позитивную атмосферу и относиться ко всем с уважением. "Мы взяли на себя обязательство не допускать дискриминации по признаку пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или других личных качеств", – заявил представитель Japan Airlines Марк Моримото.

Решение авиакомпании не вызвало серьезных волнений в Японии. "Это мелочь, о которой большинство людей не заботится, потому что изменение объявления на английском языке может быть не понято или не замечено почти всеми пассажирами, говорящими по-японски", – рассказал профессор социологии Кадзуя Кавагути.

Читайте также:
"Бог любит всех": Папа Римский удивил новым заявлением об ЛГБТ

По его словам, поскольку Japan Airlines являются одним из ведущих предприятий в Японии, дружественным к ЛГБТ+, их усилия следует ценить. "Я думаю, что для крупных компаний важно начать такие хорошие практики, потому что другие средние или малые компании склонны следовать им", – подытожил профессор социологии.

Однополые браки официально не признаются в Японии, хотя опросы показывают, что они имеют сильную поддержку у общественности.

Отметим, что в прошлом году авиакомпании Air Canada и EasyJet приняли гендерно-нейтральные приветствия.

Ранее мы рассказывали, что японцы готовят масштабный проект по освоению спутника Земли.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Японии эвакуируют полтора миллиона человек В Японии женщина установила новый рекорд долголетия Ryanair временно отменил штрафы за перебронирование билетов МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета Одна из крупнейших авиакомпаний мира продолжит полеты в Киев зимой
Япония авиакомпания лгбт права человека Japan Airlines
Реклама

Новости партнеров

Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем

Популярные статьи

Сегодня, 15:56Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

Сегодня, 10:23Fun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

Сегодня, 09:00Актуально

Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

Вчера, 18:51Шоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

Вчера, 10:45Fun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

Вчера, 09:36Шоу-бизнес

"Не чувствую никакого облегчения": заразившийся коронавирусом Олег Винник рассказал о жутких симптомах

Вчера, 00:15Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

27 сентябряWellness

Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

27 сентябряEvents

Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми открытками, стихами и СМС

27 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: история, приметы и традиции

27 сентябряEvents

27 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня: поздравительные картинки, открытки и стихи

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Королева заливает измену Тарзана алкоголем
Королева заливает измену Тарзана алкоголем
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять