Как будто после апокалипсиса: фото 20-ти городов мира во время коронавируса
Фотографы показали десятки захватывающих снимков, сделанных в разных странах мира
Авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19.
Фотографы из разных уголков планеты прислали в редакцию газеты снимки некогда переполненных местными жителями и туристами площадей, пляжей, выставочных площадок, ресторанов, кинотеатров и железнодорожных станций, чтобы показать, как коронавирус превратил мегаполисы в "большую пустоту". (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)
"Эти фото напоминают кадры из фильмов о чуме или апокалипсисе. Однако в некоторых отношениях они обнадеживают, а также напоминают нам, что красота без человека невозможна", – пишут авторы The New York Times.
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В этом проекте фотографы показали десятки захватывающих снимков, сделанных на улицах британского Лондона, немецкого Мюнхена, российской Москвы, американского Лос-Анжелеса, индийского Нью-Дели, а также многих других городов.
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Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывал, какие музеи мира можно посетить, обойдя запрет на путешествия.
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