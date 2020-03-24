Как будто после апокалипсиса: фото 20-ти городов мира во время коронавируса

Фотографы показали десятки захватывающих снимков, сделанных в разных странах мира

Авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19.

Барселона Фото: Maria Contreras Coll

Фотографы из разных уголков планеты прислали в редакцию газеты снимки некогда переполненных местными жителями и туристами площадей, пляжей, выставочных площадок, ресторанов, кинотеатров и железнодорожных станций, чтобы показать, как коронавирус превратил мегаполисы в "большую пустоту". (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)

"Эти фото напоминают кадры из фильмов о чуме или апокалипсисе. Однако в некоторых отношениях они обнадеживают, а также напоминают нам, что красота без человека невозможна", – пишут авторы The New York Times.

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В этом проекте фотографы показали десятки захватывающих снимков, сделанных на улицах британского Лондона, немецкого Мюнхена, российской Москвы, американского Лос-Анжелеса, индийского Нью-Дели, а также многих других городов.

Посмотрите подборку в нашей галерее.

Рим Фото: Alessandro Penso Каракас Фото: Adriana Loureiro Fernandez Мюнхен Фото: Laetitia Vancon Сринагар, Индия Фото: Atul Loke Исламабад, Пакистан Фото: Saiyna Bashir Нью-Джерси Фото: Bryan Anselm Москва Фото: Sergey Ponomarev Бангкок Фото: Amanda Mustard Нью-Йорк Фото: Victor J. Blue Сидней Фото: Matthew Abbott Сеул Фото: Woohae Cho Лос-Анджелес Фото: Philip Cheung Барселона Фото: Maria Contreras Coll Токио Фото: Noriko Hayashi Лондон Фото: Andrew Testa Нью-Дели Фото: Saumya Khandelwal Милан Фото: Alessandro Grassani Берлин Фото: Emile Ducke Сан-Франциско Фото: Rozette Rago Сиэтл Фото: Grant Hindsley 1/20

Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывал, какие музеи мира можно посетить, обойдя запрет на путешествия.

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