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Как будто после апокалипсиса: фото 20-ти городов мира во время коронавируса

Фотографы показали десятки захватывающих снимков, сделанных в разных странах мира

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:09

Авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19.

Барселона
Барселона
Фото: Maria Contreras Coll

Фотографы из разных уголков планеты прислали в редакцию газеты снимки некогда переполненных местными жителями и туристами площадей, пляжей, выставочных площадок, ресторанов, кинотеатров и железнодорожных станций, чтобы показать, как коронавирус превратил мегаполисы в "большую пустоту". (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)

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"Эти фото напоминают кадры из фильмов о чуме или апокалипсисе. Однако в некоторых отношениях они обнадеживают, а также напоминают нам, что красота без человека невозможна", – пишут авторы The New York Times.

Смотрите видео: как люди путешествуют во время коронавируса

В этом проекте фотографы показали десятки захватывающих снимков, сделанных на улицах британского Лондона, немецкого Мюнхена, российской Москвы, американского Лос-Анжелеса, индийского Нью-Дели, а также многих других городов.

Посмотрите подборку в нашей галерее.

Рим
Фото: Alessandro Penso
Каракас
Фото: Adriana Loureiro Fernandez
Мюнхен
Фото: Laetitia Vancon
Сринагар, Индия
Фото: Atul Loke
Исламабад, Пакистан
Фото: Saiyna Bashir
Нью-Джерси
Фото: Bryan Anselm
Москва
Фото: Sergey Ponomarev
Бангкок
Фото: Amanda Mustard
Нью-Йорк
Фото: Victor J. Blue
Сидней
Фото: Matthew Abbott
Сеул
Фото: Woohae Cho
Лос-Анджелес
Фото: Philip Cheung
Барселона
Фото: Maria Contreras Coll
Токио
Фото: Noriko Hayashi
Лондон
Фото: Andrew Testa
Нью-Дели
Фото: Saumya Khandelwal
Милан
Фото: Alessandro Grassani
Берлин
Фото: Emile Ducke
Сан-Франциско
Фото: Rozette Rago
Сиэтл
Фото: Grant Hindsley
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Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывал, какие музеи мира можно посетить, обойдя запрет на путешествия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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