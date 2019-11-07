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Как часто украинцы летают на самолетах: любопытная статистика

Эксперты провели интервью с 1025 респондентами, проживающими в 110 населенных пунктах Украины

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:44
Чаще всего летали жители центра Украины, утверждают эксперты
Чаще всего летали жители центра Украины, утверждают эксперты
Фото: Depositphotos

За последние полтора года 9,6% населения Украины покупало авиабилеты. 7,1% граждан отправлялись в международные рейсы, 1,6% – пользовались внутренними, 0,9% – и внутренними, и международными. Чаще всего летали жители центра Украины (12,5%), а реже всего – жители юга. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

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В ходе исследования эксперты провели интервью с 1025 респондентами, проживающими в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Среди тех, кто имел опыт приобретения авиабилетов, 57,6% утверждают, что для них низкие цены является важнейшим фактором в вопросе выбора авиакомпании. 25,5% говорят о высоком уровне обслуживания, а 14,8% – о пунктуальности.

Также респондентам задавали вопрос "Как Вы относитесь к следующим авиалиний, действующих в Украине?". Ответы смотрите в таблице ниже.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы писали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов: результат опроса.

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Источник: Сегодня
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