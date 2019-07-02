Как доехать на ОМКФ 2019: основные локации и места показов

Большинство мероприятий пройдут в Одесском театре музкомедии, кинотеатре "Родина", а также в Зеленом театре

Показ на Потемкинской лестнице во время ОМКФ Фото: oiff.com.ua

Кинопоказы на 10-м ОМКФ 2019 пройдут 14-20 июля на разных площадках города. Однако основными локациями, как и в прошлые годы, остаются: Одесский театр музкомедии имени М. Водяного (ул. Пантелеймоновская, 3), кинотеатр "Родина" (ул. Мечникова, 104), Зеленый театр (ул. Маразлиевская, 34), а также опен-эйр на Потемкинской лестнице, который состоится в начале кинофестиваля. Зрителям в этом году покажут немой фильм американских режиссеров Джорджа У. Хилла и Кларенса Брауна "Казаки" (1928) в сопровождении симфонического оркестра и хора.

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Одесский театр музкомедии: как доехать

Одесский театр музкомедии Фото: Depositphotos

Новое здание театра на 1300 мест было построено в 1981 году, в динамичных современных формах. На обширной площади около здания устроен фонтан, установлены оригинальные светильники, декоративная скульптура.

Как добраться: трамваями №5, 18, 28; троллейбусами № 5, 7, 9, 10, 11; маршрутными такси № 9, 137, 146, 175, 185, 210, 242.

Кинотеатр "Родина" в Одессе: как доехать

Кинотеатр "Родина" в Одессе Фото: odessa.travel

Родина – один из старейших кинотеатров города. Располагается он в самом центре Одессы – между знаменитым рынком "Привоз" и колоритной Молдаванкой. Сегодня кинотеатр часто принимает участие в фестивальных движениях, международных мероприятиях и проводит спецпоказы. Общее количеств мест – 700.

Как добраться: маршрутки № 201, 121; трамваи № 28,5

Зеленый театр в Одессе: как доехать

Зеленый театр в Одессе Фото: culturemeter.od.u

Зеленый театр в Центральном парке им. Т. Шевченко – это первый и единственный амфитеатр под открытым небом в Одессе. Здесь регулярно проходят масштабные концерты, фестивали, литературные чтения, театральные постановки и кинопоказы под открытым небом.

Как добраться: парк им. Т. Шевченко (вход справа от памятника)

Опен-эйр на Потемкинской лестнице: как доехать

Опен-эйр на Потемкинской лестнице Фото: bessarabia.in.ua

Потемкинская лестница является самым популярным символом Одессы, ее изображение растиражировано на открытках и в туристических буклетах. Это памятник архитектуры 19 века, любимое место одесситов для просмотра праздничного салюта и просто красивая достопримечательность на набережной. В этом году зрителям 10-го ОМКФ на Потемкинской лестнице покажут фильм американских режиссеров Джорджа У. Хилла и Кларенса Брауна "Казаки" (1928).

Как добраться: ул. Екатерининская, сход к морю с Приморского бульвара у памятника Ришелье к улице Приморской.

Напомним, "Сегодня" ранее писали, куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя. Кроме того, мы рассказывали, что на Одесском международном кинофестивале 2019 состоится мировая премьера фильма "Черкассы" режиссера Тимура Ященко.

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