Как гарантировано получить место у окна в самолете

Эксперты советуют загрузить на смартфон специальный онлайн-сервис

Онлайн-сервис SeatGuru поможет выбрать место у окна в самолете Фото: Stephen Leonardi / Unsplash

Иногда путешественники предварительно выбирают место в самолете у окна, доплачивают за него, а в итоге оказываются сидящими у стенки между иллюминаторами. Эксперты объясняют, что это пространство авиаконструкторы используют, чтобы провести коммуникации системы кондиционирования салона. Однако издание The Points Guy нашло способ, как определить подобные места в момент бронирования авиабилета.

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Специалисты советуют загрузить на смартфон специальный онлайн-сервис SeatGuru. Там можно найти подробную раскладку мест большинства типов самолетов, используемых в более 130 авиакомпаниях. В частности, на сайте есть точные данные таких перевозчиков, как Ryanair, SAS, Turkish Airlines, British Airways, Emirates, easyJet, Finnair, KLM и Lufthansa. Помимо отображения стандартной информации, такой как количество мест, их ширина, расстояние между рядами и угол наклона, путешественники на сайте могут также ознакомиться с проблемными сидениями.

Вычислить место без окна помогут и обзоры конкретных самолетов непосредственно от авиакомпаний или производителей воздушных судов. В них также содержатся комментарии о салоне и порядке обслуживания во время рейса, что, согласитесь, также весьма полезно знать перед полетом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы рассказывали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов: результат опроса.

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