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Как кормят пассажиров авиакомпании из разных стран мира

Названы мировые авиаперевозчики с самой вкусной едой на борту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39
Составлен рейтинг авиакомпаний мира с лучшей едой на борту
Составлен рейтинг авиакомпаний мира с лучшей едой на борту
Фото: Depositphotos

На основе отзывов пассажиров эксперты составили рейтинг ТОП 10 иностранных авиакомпаний, которые кормят туристов вкуснее и сытнее всего. Возглавил список узбекский перевозчик Uzbekistan Havo Yullary. На второй позиции рейтинга оказалась азербайджанская Azerbaijan Hava Yollary. В тройку лучших авиакомпаний вошла также Turkish Airlines, пишет "Туту".

Смотрите видео: новые правила провоза ручной клади на рейсах авиакомпании Международные Авиалинии Украины (МАУ)

Uzbekistan Havo Yullary, Узбекистан

Большие порции, вкусная и разнообразная еда, есть алкоголь и выбор напитков.

Azerbaijan Hava Yollary, Азербайджан

Среди преимуществ – много вкусной еды, подача красного и белого вина с добавкой.

Меню Azerbaijan Hava Yollary
Меню Azerbaijan Hava Yollary
Фото: azal.az

Turkish Airlines, Турция

Пассажиры характеризуют кухню на борту самолетов, как "по-арабски вкусно и сытно". Также подают алкоголь.

Меню Turkish Airlines
Меню Turkish Airlines
Фото: turkishairlines.com

Lufthansa, Германия 

  • Пассажирам нравится, что кормят вкусной едой, наливают пиво и вино, а также подают металлические приборы. Но есть и минусы – нельзя выбрать блюда на рейсах малой и средней дальности.

Air Astana, Казахстан 

  • Среди положительных отзывов – много вкусной еды, можно выбрать алкоголь, дают сладости.

Georgian Airways, Грузия 

  • На борту подают вкусную и сытную еду с национальным колоритом, а также наливают вино и чачу.

Среди лидеров по кухне на борту самолета также числится греческий Ellinair, таджикский Somon Air, греческий Aegean Airlines и молдовский Air Moldova.

Напомним, эксперты определили самый популярный авиамаршрут в мире. Кроме этого, "Сегодня" писали о том, что Международные авиалинии Украины (МАУ) вводят плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах с 26 марта. 

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