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Как легко пережить перелет: совет главы крупнейшей авиакомпании

По мнению Вилли Уолша, именно это поможет справиться с напряжением, немного расслабиться и вздремнуть

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:29
Глава British Airways рассказал, как заснуть в самолете
Глава British Airways рассказал, как заснуть в самолете
Фото: Depositphotos

Генеральный директор крупнейшей авиакомпании мире British Airways заявил, что в самолете очень важно поспать, чтобы после приземления чувствовать себя бодрым. Уолш советует пассажирам выпить один или два бокала красного вина. По его мнению, именно это поможет справиться с напряжением, немного расслабиться и вздремнуть.

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"Однако, если вовремя не остановиться, чувство бодрости после совершения посадки, мягко говоря, не гарантировано", – заявил Уолш в комментарии для Daily Star.

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Подтверждают эту важную поправку специалисты сайта Drink Aware. По их словам, большое количество алкоголя быстрее погружает человека в глубокую фазу сна, из-за чего он проводит меньше времени в более спокойной "стадии быстрого движения глаз". В итоге, после сна человек имеет обратный эффект: чувство усталости, независимо от того, как долго он спал.

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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