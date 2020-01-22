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Как наконец-то выучить английский: советы ведущей travel-шоу, которые помогут всем

Алена Мороз рассказала, как преодолеть языковой барьер и заговорить на иностранном языке

Алена Мороз поделилась советами, как выучить английский Фото: архив Алены Мороз

Ведущая шоу "Средиземноморский check-in" на канале НЛО TV Алена Мороз часто использует английский в разговорной речи. Ведь как еще можно объясниться с местными за рубежом, когда не знаешь их родного языка? Впрочем, английский уже давно вышел за рамки языка, который нужен только для путешествий. Сегодня высокий уровень знания английского позволяет найти хорошую работу и максимально расширить круг знакомств – ведь это язык всего мира.

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Телеведущая поделилась секретами изучения иностранного языка, лучшим способом мотивации для его запоминания и рассказала, почему путешествие со знанием английского и без него – это принципиально разные путешествия.

Фото: архив Алены Мороз

Алена, какой у вас уровень английского?

Самой давно интересно, какой у меня уровень. Никогда не сдавала никаких профильных тестов, типа IELTS, TOEFL, KET. Я свободно общаюсь и понимаю английскую речь, но вот письмо и грамматика – это явно не мои сильные стороны.

С нового года многие начинают "жизнь с чистого листа". И пункт "выучить английский" у большинства на первом месте. Вы верите в чудодейственную силу таких списков и мотиваций?

Нет. Но я верю в таргетированную рекламу школ английского, которые могут правильным сообщением подтолкнуть того, кто давно откладывал обучение. А еще больше я верю в силу реальной потребности в языке. Когда учат "для себя", как правило, получается не весьма результативно. Как только припечет нужда – вот тут появляется реальная мотивация.

Фото: архив Алены Мороз

Насколько важно знание английского для путешествий?

Смотря для каких. В all inclusive лежать на пляже можно и без английского. В автобусный тур с гидом – тоже. Без знания английского можно путешествовать. Язык жестов и Google-переводчик всегда спасают, так что "не знаю языка" – не аргумент, чтобы сидеть дома. Но, в целом, путешествие с английским и без него, – это две разные поездки. Во втором случае вы лишаетесь половины впечатлений.

Были ли у вас случаи, когда за рубежом люди абсолютно не понимали английский? Как вы выходила из ситуации?

В Марокко, Тунисе и почти во всех странах Латинской Америки не говорили на английском. Но когда есть доступ в интернет, фразы, необходимые для выживания, можно быстро найти. Так что, если не знаете языка – покупайте местную SIM-карту для доступа в интернет или скачивайте оффлайн программы-переводчики.

Хотя перед съемками "Латиноамериканского Check-in" режиссер все равно поставил мне задачу учить испанский, чтобы я могла быть полезна команде. За три месяца я освоила азы, и этого хватило для базовой коммуникации и разруливания всех административных вопросов.

У вас были ситуации, когда только знание английского выручало в экстренных ситуациях за рубежом?

Неоднократно удавалось сгладить назревающий конфликт или урегулировать проблемы с полицией. А еще получилось вернуть конфискованный дрон в Аргентине.

Фото: архив Алены Мороз

Посоветуйте, какой метод изучения английского самый эффективный?

Я приверженец запоминания целых фраз, а не слов. Тогда, в нужный момент, у тебя выскочит реплика целиком и не придется, как по ниточке, стягивать предложение. Знаете, когда человек во время разговора собирает "I" – пауза, поиск следующего слова в голове. "Would" – пауза. И так далее. Это боль многих людей, которые знают много слов, а говорить так и не могут.

Методика запоминания фраз очень зашла мне при изучении испанского, поэтому, если бы пришлось учить английский заново, то я бы обязательно использовала этот трюк. Ну, и главное: с определенного уровня нужно окружение носителей. Уехать в Америку или Британию хотя бы на полгода и не общаться там "с нашими".

Как преодолеть барьер страха и заговорить на английском: в языковых группах или с носителем языка?

Носитель – хорошо разрекламированный маркетинговый ход и не решает любую задачу лучше украинских преподавателей. Уметь "говорить на языке" и уметь "этому научить" – не одно и то же. Попробуйте сейчас какого-то иностранца обучить русскому или украинскому, и сразу поймете, о чем я. Вывод: когда человек только начинает изучать язык, качественней поможет преодолеть языковой барьер профессиональный tutor/преподаватель, вне зависимости от того, носитель он или местный.

Фото: архив Алены Мороз

Вы верите в то, что есть люди с талантом к изучению иностранного языка и без него?

Я верю, что способности к изучению языков у людей разные. Но я так же верю, что любой человек может выучить иностранный язык. Просто кому-то для этого нужно больше сил, времени и утяжелителей. Например, забрать у человека все окружение, с кем он может поговорить на привычном языке, и надолго поместить его в мир носителей.

Существует два больших лагеря в подходе к изучению иностранного языка: в группах и индивидуально. Какой вариант более эффективен на ваш взгляд?

Нет универсального рецепта, как и в спорте. Для людей разных психотипов сработает разное, так что важно пробовать. Мне больше подходит групповое обучение, но это не делает его более эффективным.

Какие популярные способы изучения английского точно не работают на практике?

Я бы не употребляла слово "точно", но вот "мало" срабатывает излюбленный многими совет, – смотреть фильмы на английском. Сам по себе просмотр дает мало прикладной пользы. Параллельно с этим нужно делать еще что-то. Как минимум, ставить на паузу и пытаться вслух несколько раз повторить сказанную фразу такой же интонацией, как это делает актер. Так к вам хотя бы будет по чуть-чуть прилипать акцент.

Почему вы советуете учить английский всем и каждому, вне зависимости от частоты путешествий и необходимости его использования в работе?

Во-первых, это развивает мозг. Во-вторых, это ваш план Б. Возможно, сегодня вы не собираетесь менять работу или страну обитания. Но жизнь может кардинально поменяться, и с английским у вас в разы больше возможностей и вариантов.

Ваша лучшая мотивация для изучения английского.

Способность блеснуть интеллектом в любом обществе, в любой стране.

Напомним, как свидетельствует статистика, больше половины населения больших городов Украины изучают английский язык.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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