Как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США

Ученая дала несколько очень важных советов

Как не заразиться коронавирусом в самолете? Оказывается, есть несколько эффективных средств профилактики. Необходимо использовать дезинфицирующие влажные салфетки, гель-антисептик, а также часто мыть руки водой с мылом. Об этом в интервью изданию The Independent рассказала профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс.

Важно часто мыть руки водой с мылом Фото: Depositphotos

Ученая отмечает, что риск заражения во время полета очень низок. Однако она советует путешественникам тщательно протирать салфетками поверхности, с которыми соприкасаются их руки: подлокотник, столик. На сидения в самолете эксперт рекомендует туристам надевать специальные моющиеся чехлы, которые можно брать с собой на борт.

"Исследования показали, что антисептики для рук и дезинфицирующие салфетки эффективны против бактерий и вирусов, которые уничтожить гораздо сложнее, чем коронавирус", – говорит Рейнольдс.

Необходимо использовать дезинфицирующие влажные салфетки Фото: Depositphotos

Кроме того, эксперт отмечает, что маски для лица и перчатки не являются эффективным способом защиты от вируса, поскольку люди используют их неправильно.

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Напомним, 1 марта в Париже (Франция) закрыли один из самых известных и самый популярный художественный музей мира – Лувр. Это временная мера, связанная с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Кроме этого, "Сегодня" писали о 26-летней студентке по имени Джулия Валентин из Великобритании, которая попала в неприятную историю из-за всеобщей паники вокруг ситуации с распространением смертоносного коронавируса.

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