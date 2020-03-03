Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США

Ученая дала несколько очень важных советов

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:15

Как не заразиться коронавирусом в самолете? Оказывается, есть несколько эффективных средств профилактики. Необходимо использовать дезинфицирующие влажные салфетки, гель-антисептик, а также часто мыть руки водой с мылом. Об этом в интервью изданию The Independent рассказала профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс.

Важно часто мыть руки водой с мылом
Важно часто мыть руки водой с мылом
Фото: Depositphotos

Ученая отмечает, что риск заражения во время полета очень низок. Однако она советует путешественникам тщательно протирать салфетками поверхности, с которыми соприкасаются их руки: подлокотник, столик. На сидения в самолете эксперт рекомендует туристам надевать специальные моющиеся чехлы, которые можно брать с собой на борт.

Читайте также:
Женщина раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса: фото

"Исследования показали, что антисептики для рук и дезинфицирующие салфетки эффективны против бактерий и вирусов, которые уничтожить гораздо сложнее, чем коронавирус", – говорит Рейнольдс.

Необходимо использовать дезинфицирующие влажные салфетки
Необходимо использовать дезинфицирующие влажные салфетки
Фото: Depositphotos

Кроме того, эксперт отмечает, что маски для лица и перчатки не являются эффективным способом защиты от вируса, поскольку люди используют их неправильно.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

Напомним, 1 марта в Париже (Франция) закрыли один из самых известных и самый популярный художественный музей мира – Лувр. Это временная мера, связанная с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Кроме этого, "Сегодня" писали о 26-летней студентке по имени Джулия Валентин из Великобритании, которая попала в неприятную историю из-за всеобщей паники вокруг ситуации с распространением смертоносного коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус уже в Украине: все подробности эпидемии, карта зараженных стран В Украине обнаружили первый случай заражения коронавирусом Симптомов может не быть: ученые предупредили о "коварстве" нового коронавируса Коронавирус атакует Европу: Венецианская комиссия отменила заседание
туризм видео самолет путешествия коронавирус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара

Популярные статьи

Сегодня, 10:42Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 10:10Food

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Сегодня, 09:05Food

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Сегодня, 08:15Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 14:54Events

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

Вчера, 11:09Events

Великий пост 2020: дата и правила питания

Вчера, 10:45Events

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

Вчера, 10:37Wellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Техно

Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

Вчера, 08:34Fun

Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

1 мартаПсихология

Прощеное воскресенье 2020: как попросить прощения

1 мартаFun

Прощеное воскресенье 2020: что ни в коем случае нельзя делать 1 марта

1 мартаEvents

Прощеное воскресенье 2020: традиции дня

1 мартаEvents

Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

1 мартаEvents

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

29 февраляFun

Прощеное воскресенье: стихи и поздравления

Новости партнеров

Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат с тунцом консервированным классический
Салат с тунцом консервированным классический
Лаваш с яйцом и огурцом. Рецепт с фото
Лаваш с яйцом и огурцом. Рецепт с фото
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Ани Лорак не перестает удивлять не только своими песнями (фото)
Ани Лорак не перестает удивлять не только своими песнями (фото)
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують