Как обманывают туристов за границей: самые коварные уловки

Есть несколько хитрых способов, как путешественников разводят на деньги

Туристам за границей нужно быть внимательными Фото: Depositphotos

Туристов очень часто обманывают в чужих странах. Мошенники рассчитывают на фактор внезапности, рассеянность путешественников и незнание языка. Если вы не хотите попасть на крючок аферистов, запомните самые коварные уловки, с помощью которых вас могут обмануть в поездке за границу.

Обменные пункты

В Восточной Европе иногда встречаются обменные пункты, где среди белого дня обворовывают туристов. В этих местах есть огромные таблички с надписью "реальный обменный курс" и "нет комиссий". Однако, как только вы подойдете к окошку и отдадите свои деньги, то обнаружите, что заявленный обменный курс применим только к сумме, которая превышает тысячу евро. Если вы обмениваете меньше, то не только получаете невыгодный курс, но и платите полную комиссию.

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Рестораны

Схема не связана ни с чем криминальным, но к ней прибегают практически во всех странах. Заключается она в том, чтобы как можно дольше не нести вам сдачу. Официант получил деньги по чеку и испарился. Или самозабвенно обслуживает других посетителей, а вам бросает на бегу "Сейчас, одну минуту!" на протяжении получаса. Расчет в том, что вы устанете или не сможете больше ждать и просто уйдете. Если вам должны вернуть всего пару евро, вы так и сделаете.

Транспорт

Туристу в незнакомом месте часто требуется помощь. Например, разобраться, как купить билет в автомате на железнодорожной станции или найти место на заполненной машинами парковке. И тогда поблизости всегда оказываются "добрые люди", которые и подскажут, и покажут, где и как это лучше сделать. На первый взгляд они кажутся добрыми самаритянами, но в конечном итоге попросят вас заплатить за услугу.

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