Как отпугнуть комаров: лучшие народные средства

"Сегодня" предлагают несколько способов, как можно бороться с этими насекомыми

Есть несколько хороших способов, как отпугнуть комаров Фото: Depositphotos

Лето – пора пикников и походов на природу. Любители активного отдыха очень часто интересуются, как избавиться от комаров, а также ищут народные средства отпугивания этих насекомых. "Сегодня" собрали несколько проверенных способов, как эффективно бороться с комарами дома и на свежем воздухе.

Как избавиться от комаров: простые способы

Смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона. Наносите на открытые участки тела, и комары вас не тронут. Наполните литровую бутылку водой. Добавьте по 30 капель масел герани и лаванды и хорошо встряхните. Наносите на кожу каждый час. Возьмите с собой веточку базилика или полыни. Комары ужасно боятся этих запахов. Залейте пять граммов специи стаканом воды и прокипятите 15 минут. Понемногу смешивайте раствор с одеколоном в пропорции 1:1 и наносите на открытые участки кожи. Можно использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи. Попробуйте также поставить в комнату свежие ветки бузины. Поставьте в комнатах букет с аптечной ромашкой, мятой или веточками томата – их запах губителен для комаров.

Напомним, почему комары кусают одних чаще, чем других.Также "Сегодня" о мерах предосторожности при отдыхе на природе: что взять с собой на пикник и как оказать первую помощь.

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