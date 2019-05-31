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Как отпугнуть комаров: лучшие народные средства

"Сегодня" предлагают несколько способов, как можно бороться с этими насекомыми

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:05
Есть несколько хороших способов, как отпугнуть комаров
Есть несколько хороших способов, как отпугнуть комаров
Фото: Depositphotos

Лето – пора пикников и походов на природу. Любители активного отдыха очень часто интересуются, как избавиться от комаров, а также ищут народные средства отпугивания этих насекомых. "Сегодня" собрали несколько проверенных способов, как эффективно бороться с комарами дома и на свежем воздухе.

Как избавиться от комаров: простые способы

  1. Смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона. Наносите на открытые участки тела, и комары вас не тронут.
  2. Наполните литровую бутылку водой. Добавьте по 30 капель масел герани и лаванды и хорошо встряхните. Наносите на кожу каждый час.
  3. Возьмите с собой веточку базилика или полыни. Комары ужасно боятся этих запахов.
  4. Залейте пять граммов специи стаканом воды и прокипятите 15 минут. Понемногу смешивайте раствор с одеколоном в пропорции 1:1 и наносите на открытые участки кожи.
  5. Можно использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи.
  6. Попробуйте также поставить в комнату свежие ветки бузины.
  7. Поставьте в комнатах букет с аптечной ромашкой, мятой или веточками томата – их запах губителен для комаров.

Напомним, почему комары кусают одних чаще, чем других.Также "Сегодня" о мерах предосторожности при отдыхе на природе: что взять с собой на пикник и как оказать первую помощь

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Источник: Сегодня
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