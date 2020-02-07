Как получить бесплатный номер в отеле: турист показал уловку

Американец Райан Сентелль Стейт придумал незаконную схему

Турист нашел способ не платить за отель Фото: Depositphotos

Путешествующий по стране американец Райан Сентелль Стейт признался, что намеренно выпускал хомяков и мышей в гостиничных помещениях и жаловался на них персоналу, чтобы проживать за счет заведения. Об этом сообщает сайт Fox News.

"Мужчина из Юты заселялся в гостиницы, выпускал грызунов, а потом жаловался на них персоналу. Таким образом ему удавалось жить за счет отеля", – передает телеканал.

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Полицейским удалось вычислить обманщика. Доказано как минимум три случая, когда Стэйт проделывал эту аферу. Фактически же эпизодов может быть больше. Американцу предъявлено уголовное обвинение.

Гостиницы были вынуждены произвести дезинсекцию. Также уточняется, что после отъезда Райана сотрудники отелей находили значительные повреждения в номерах, где он останавливался.

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