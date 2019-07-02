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Как путешествовать с детьми: советы Андрея Шабанова

Телеведущий и предприниматель Андрей Шабанов рассказал, как отправится в поездку с детьми и не сойти с ума

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:51
Андрей Шабанов с дочерью
Андрей Шабанов с дочерью
Фото: Сегодня

Известный украинский телеведущий Андрей Шабанов, который проводил в Киеве фестиваль юмора, поделился своим опытом, как ездить в путешествие за границу с детьми, о чем следует помнить и как правильно организовать семейную поездку.

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"Мы с Лерой (Лера Бородина – жена Андрея) берем детей в путешествия только на курорты, где они могут покупаться в море или океане, загореть, – рассказывает Андрей Шабанов. – Это очень важно. Если мы едем в Европу, чтобы насладиться архитектурой, то детей с собой не берем".

Смотрите видео: куда украинцы могут ездить без виз


Журналист также отметил, что он выбирает отели только с олинклюзив: "Для детей необходимо сразу решить вопрос с питанием, чтобы ничего не нужно было готовить или искать рестораны, где готовят то, что наши дети едят, а в большинстве отелей с олинклюзив есть детское меню. Если мы путешествуем вдвоем, то олинклюзив нам не важен".

Андрей Шабанов с семьей на отдыхе
Фото: Сегодня
Андрей Шабанов с семьей на отдыхе
Фото: Сегодня
Андрей Шабанов с семьей на отдыхе
Фото: Сегодня
Андрей Шабанов с семьей на отдыхе
Фото: Сегодня
Андрей Шабанов с семьей на отдыхе
Фото: Сегодня
Андрей Шабанов с семьей на отдыхе
Фото: Сегодня
Андрей Шабанов с семьей на отдыхе
Фото: Сегодня
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По словам Шабанова, в не курортное путешествие он едет только "большой семьей". "Берем с собой либо бабушку, либо няню, то есть кто-то, кто дает нам с Лерой отдохнуть", – признается телеведущий, добавив, что в вашем багаже обязательно должны быть медикаменты, "чтобы независимо от того, где вы будете находиться, вы могли хотя бы минимально помочь себе или детям". 

К слову, недавно Сегодня.Lifestyle подготовили спецпроект, в котором Андрей Шабанов, Александр Скичко, Тимур Мирошниченко и другие мужчины украинского шоу-бизнеса дали определение женским терминам, и это очень смешно.

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Источник: Сегодня
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