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Как с пользой провести время в Черногории: советует местный прокат авто Sitngo

ТОП-5 самых впечатляющих способов познакомиться с Черногорией

Черногорская компания Sitngo уже 9 лет предлагает в аренду легковые автомобили с бесплатными дополнительными опциями. Неизменными остаются высокое качество обслуживания, простые и удобные условия проката автомобилей. Садитесь и езжайте!

Наряду с основной деятельностью компания ведет собственный блог, посвященный Черногории, в котором освещает актуальные новости, советует интересные маршруты и делится личным опытом путешествий по стране. Авторы, которые отлично знают и искренне любят свою страну, рекомендуют топ-5 самых впечатляющих способов познакомиться с ней.

Прогуляться по Старому городу в Которе

Котор – один из самых древних городов страны, он сохранился почти таким же, каким был несколько столетий назад. Окруженный мощной крепостной стеной, второй по величине в мире после Великой Китайской стены, он состоит из узких улочек, многочисленных каменных лестниц, домов, храмов и дворцов.

Визитная карточка и символ Старого Котора – кафедральный католический Собор Святого Трифона, построенный в 1166 году. В XVII веке пострадавший в результате землетрясения фасад храма и его колокольни были отреставрированы и приобрели черты архитектурного стиля того времени. Стены собора украшены красивейшими старинными фресками, а в его сокровищнице хранятся многочисленные произведения искусства и главная реликвия – мощи Святого Трифона, покровителя города.

В церкви Святого Луки, сохранившейся в своем первозданном виде с 1195 года, можно увидеть сразу два алтаря – католический и православный, а на полу установлены погребальные плиты, под которыми упокоены сотни людей, которые ранее были захоронены на площади перед церковью. Здесь же находятся мощи святого Луки.

Всего же на территории Старого города находятся 11 старинных храмов, действующих по сей день и 17 палат – великолепных дворцов, некогда принадлежавших знатным которским семьям. Самые известные из них: дворец Гргурина, в котором сегодня расположен Морской музей Черногории, дворец Бескуча с загадочным барельефом, принадлежащим роду Бизанти, дворцы Драго, Пима, Грубона. А на центральной Оружейной площади Котора у знаменитой Часовой башни до сих пор стоит позорный столб, у которого в прежние времена наказывали преступников.

Проникнувшись невероятно живой атмосферой средневековья и пообедав в одном из аутентичных ресторанчиков, обязательно поднимитесь на крепостную стену Старого города. Придется преодолеть почти 1500 ступенек, но наградой за это станет потрясающий – тот самый открыточный вид на город и залив.

Искупаться на пляже Жаница – самом чистом в Европе

Пляж Жаница расположен на живописном полуострове Луштица. Он знаменит удивительной чистоты водой и тем фактом, что в середине прошлого века это было персональное место отдыха югославского президента Иосифа Броз Тито, поэтому второе неофициальное название пляжа – Президентский.

Небольшая береговая полоса – всего 300 метров – покрыта светлой галькой, в некоторых местах встречаются бетонные плиты. Инфраструктура на пляже Жаница развита лучше, чем на других местных пляжах – отличный сервис, чистота и редкие для Черногории деревянные настилы. Вход на территорию – свободный. Здесь можно арендовать шезлонги и пляжные зонтики ( стоимость стандартного комплекта из 2-х лежаков и зонтика – 10 евро) или расположиться на полотенце. Для отдыхающих работают раздевалки, туалеты и автоматизированные душевые (стоимость 0,5 евро). На пляже дежурят профессиональные спасатели, оборудована бесплатная автостоянка. Рядом расположены несколько кафе и ресторанов традиционной и европейской кухонь.

Даже в разгар туристического сезона здесь нередко можно встретить морских ежей, которые обитают только в очень чистой воде. Неудивительно, что пляж Жаница регулярно получает престижную международную награду "Голубой флаг" за чистоту и безопасность окружающей среды.

Прокатиться по знаменитому Ловченскому серпантину

Уникальная, невероятно живописная, высеченная в крутых скалах дорога ведет из древнего Котора к вершине самой почитаемой черногорцами горы Ловчен. На каждом из 26 захватывающих поворотов открываются панорамные виды на Которский залив. Ловченский серпантин буквально за час поднимет вас на километровую высоту и покажет удивительное преображение окружающего пейзажа от огромных, возвышающихся над головой гор до проплывающих рядом облаков, до которых, кажется, можно дотронуться руками.

Поездка на автомобиле по самой известной горной дороге в Черногории станет одним из наиболее ярких впечатлений об этой балканской стране. Это и настоящее приключение и адреналин для водителя при встречных разъездах с огромными автобусами на узкой дорожной полосе, и ликование счастливых пассажиров от сменяющих друг друга фантастических картин.

Несмотря на кажущуюся сложность, маршрут довольно прост и под силу даже не самым опытным водителям. Для поездки подойдет небольшой компактный автомобиль мощностью от 1,3 литра – например, Toyota Yaris, который в компании Sitngo можно арендовать по цене от 13 евро в день. В стоимость уже включена страховка ОСАГО, по запросу (бесплатно) предоставляются GPS-навигатор, детское кресло и международная страховка Green Card.

Выбрать и забронировать машину можно, не выходя из дома, на сайте оператора, а получить ее прямо в аэропорту Тивата, Подгорицы или в любом другом удобном месте.

Пронестись над каньоном реки Тара на скоростном Zipline

На перекрестке дорог между городами Мойковац, Жабляк и Плевля на севере Черногории расположена одна из ее знаковых достопримечательностей – бетонный арочный мост Джурджевича. Удивительной красоты сооружение соединяет два берега реки Тара в самом глубоком месте каньона – на высоте 170 метров. Рядом с ним между двумя горными массивами перекинут стальной канат, который местные жители использовали в качестве альтернативы мосту, а сегодня это – один из самых посещаемых аттракционов в стране.

Zipline в Черногории – невероятное развлечение, которое подходит абсолютно любому человеку. Для этого не требуется специальной подготовки, а незабываемые впечатления и порция адреналина от полета над самым глубоким каньоном в Европе гарантированы. Изготовленная в Австралии конструкция полностью безопасна и способна выдержать нагрузку в 7 тонн. Рекомендуется начать с небольшого Zipline протяженностью в 350 метров (стоимостью 10 евро), а затем, привыкнув к приключению, перейти на 824-метровый и 1050-метровый канаты (стоимостью 20 евро каждый).

Отправиться на катере в Голубую пещеру – один из красивейших гротов мира

Голубая пещера – уникальная природная достопримечательность, которую обязательно нужно посетить во время прогулки по Которскому заливу. Это один из самых крупных гротов в бухте, который находится на полуострове Луштица на расстоянии всего 9,5 километров от Герцег-Нови.

Его особенность – в необычном голубом свечении стен и воды, которое образуют проникающие внутрь и преломляющиеся солнечные лучи. Попадая сюда, вы оказываетесь в настоящей сказке, созданной удивительной черногорской природой.

Вода внутри пещеры – на редкость прозрачная и соленая, поэтому купаться здесь смогут даже начинающие пловцы. Попасть сюда можно исключительно по воде и только в хорошую погоду – если море неспокойно, вода у входа поднимается настолько, что никакое судно не может попасть внутрь.

Туристическая популярность Черногории растет год от года. Тысячи путешественников со всего мира приезжают сюда, чтобы получить свою порцию средиземноморского загара на самых экологически чистых пляжах Европы, насладиться чудесным горным воздухом, наполненным ароматами хвои и тропических цветов, прогуляться по узким мощеным улочкам средневековых городов или отправиться на покорение горных вершин в одном из пяти уникальных природных заповедников, находящихся под защитой ЮНЕСКО.

Начните с самого интересного, чтобы максимально насытиться впечатлениями и сложить целостную картину об этой чудесной стране!

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