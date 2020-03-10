Как сдать авиабилет Ryanair или изменить даты перелетов бесплатно

Представители авиакомпании опубликовали подробную инструкцию для туристов

Как сдать авиабилет Ryanair, изменить даты или маршрут рейса, вернуть деньги за неиспользованный билет, а также проверить статус полета? Обо всем этом представители Ryanair рассказали путешественникам на официальном сайте авиакомпании.

"Ryanair вынуждена отменить до 25% коротких рейсов в Италию на трехнедельный период с 17-го марта по 8-е апреля из-за распространения вируса Covid19. Все пострадавшие клиенты были уведомлены по электронной почте и SMS, им предоставлена возможность запросить возврат денег за билеты, перебронировать или перенаправить свое путешествие", – указывается на официальном сайте.

Актуальная информация о статусе рейса доступна в личном кабинете на сайте или в приложении Ryanair.

Ryanair вынуждена отменить до 25% рейсов в Италию Фото: Unsplash

К слову, отмена и сокращение количества рейсов связаны с решением перевозчика или правительства страны. Пока ограничения коснулись Италии, Иордании, Израиля, Грузии, Черногории и Чехии.

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Нововведения будут действовать до 8 апреля. Конечная дата еще может измениться. Руководство компании планирует следить за ситуацией и адаптироваться к ней.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Напомним, Ryanair в 2019 году поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа. Кроме этого, сайт "Сегодня" также писал, что крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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