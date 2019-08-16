Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сэкономить на авиабилетах до 50%: лучшие советы

Самые выгодные предложения в Таиланд появляются за неделю до вылета, говорят эксперты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:34
На авиабилетах можно неплохо сэкономить
На авиабилетах можно неплохо сэкономить
Фото: Depositphotos

Когда выгоднее всего бронировать авиабилеты в Европу, Азию и США, выяснили эксперты сервиса Aviasales. Так, например, с приобретением билетов в США лучше не затягивать: самые дешевые билеты продаются за один-три месяца до вылета (на 50 процентов дешевле, чем обычно).

В европейские страны, такие как Испания, Франция, Италия, Черногория, Германия, Великобритания, Нидерланды, Португалия и Польша, лучше планировать путешествие минимум за четыре месяца до вылета. В это время покупать билеты будет выгоднее на 25 процентов.

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Самые выгодные предложения в Таиланд появляются за неделю до вылета – экономия составляет в среднем 20 процентов. Недорогие билеты в Индию появляются за пару недель до вылета со скидкой в пять процентов.

Читайте также:
Бюджетный отпуск в 2019 году: туристические секреты экономии на билетах и жилье

Вариант покупки билетов в последний момент больше всего подходит тем, кто летает внутри страны. Как правило, такие билеты в среднем дешевле на семь процентов ближе к дате вылета. Кроме того, такая стратегия подходит путешественникам, которые хотят провести отпуск в Чехии и Болгарии. Туда билеты становятся доступнее на 12 процентов за неделю до вылета.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
От 39 евро: появились бюджетные авиабилеты в Италию
туризм видео перелеты советы авиабилеты
Реклама

Новости партнеров

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо
10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо
Сколько детей у Соловьева и как он их воспитывает
Сколько детей у Соловьева и как он их воспитывает
5 модных юбок, которые нужно добавить в весенний гардероб
5 модных юбок, которые нужно добавить в весенний гардероб

Популярные статьи

Сегодня, 07:29Fun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

Вчера, 13:25Техно

Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi

Вчера, 12:51Travel

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

14 августаПсихология

Полнолуние 15 августа 2019: что нельзя делать

14 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

14 августаFun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 августаШоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

14 августаEvents

Медовый Спас 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 августаFun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

14 августаFun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

14 августаFun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

14 августаШоу-бизнес

Павел Вишняков показал девушку, и это не Юлия Сахневич

13 августаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

Новости партнеров

Приголомшлива дружина чемпіона світу, якому всі заздрять (фото)
Приголомшлива дружина чемпіона світу, якому всі заздрять (фото)
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Песок в почках: причины
Песок в почках: причины
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Варення з кульбаб: як приготувати і чим корисне
Варення з кульбаб: як приготувати і чим корисне
Бег и диабет. Как ведет себя организм при нагрузка
Бег и диабет. Как ведет себя организм при нагрузка
5 признаков мужчины, который разобьет вам сердце
5 признаков мужчины, который разобьет вам сердце