Как сэкономить на авиабилетах до 50%: лучшие советы

Самые выгодные предложения в Таиланд появляются за неделю до вылета, говорят эксперты

На авиабилетах можно неплохо сэкономить Фото: Depositphotos

Когда выгоднее всего бронировать авиабилеты в Европу, Азию и США, выяснили эксперты сервиса Aviasales. Так, например, с приобретением билетов в США лучше не затягивать: самые дешевые билеты продаются за один-три месяца до вылета (на 50 процентов дешевле, чем обычно).

В европейские страны, такие как Испания, Франция, Италия, Черногория, Германия, Великобритания, Нидерланды, Португалия и Польша, лучше планировать путешествие минимум за четыре месяца до вылета. В это время покупать билеты будет выгоднее на 25 процентов.

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Самые выгодные предложения в Таиланд появляются за неделю до вылета – экономия составляет в среднем 20 процентов. Недорогие билеты в Индию появляются за пару недель до вылета со скидкой в пять процентов.

Вариант покупки билетов в последний момент больше всего подходит тем, кто летает внутри страны. Как правило, такие билеты в среднем дешевле на семь процентов ближе к дате вылета. Кроме того, такая стратегия подходит путешественникам, которые хотят провести отпуск в Чехии и Болгарии. Туда билеты становятся доступнее на 12 процентов за неделю до вылета.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

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