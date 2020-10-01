Как в Киеве строят многоэтажки, и какая высота небоскреба-рекордсмена

В столице Украины больше небоскребов, чем в Лондоне и Лос-Анджелесе

Киев занял восьмую позицию в мировом рейтинге городов по количеству небоскребов. Их в столице до 1222, а это больше, чем в Лондоне, Лос-Анджелесе или Москве.

Как сводят многоэтажки и какая высота самого высокого здания Украины – узнавали "Сегодня".

Сюжет Дарьи Панченко Видео: Сегодня

В строительстве пяти- и девятиэтажек все относительно просто. Вода поступает вверх под давлением в трубах. А вот в высотках на 32 этажа уже несколько сложных инженерных систем: и подача воды, и отопления, и пожаротушения.

Прежде чем свести высокий дом, на участке проводят геологическую и топологическую разведки. Определяют тип почвы, ее состав и глубину подземных вод. Многоэтажкой считается каждый дом, выше 32 метров. Примечательно, что в Киеве все небоскребы строятся исключительно "в ямах".

Самая высокая многоэтажка в Украине, расположенная у подножия столичных Печерских холмов, – имеет рекордные 168 метров. Все высотные здания здесь строят на спусках, чтобы в этой части города не было объекта выше колокольни Киево-Печерской Лавры.

Если небоскреб имеет более 30-ти этажей, его верхушка может отклоняться в пределах двух метров. И это – нормально! Именно поэтому высокие здания проектируют без острых углов, в обтекаемых формах.

Многоэтажки Киева Фото: Depositphotos

"Не совсем квадратная, более обтекаемая форма дома позволяет немного уменьшить фронтальную ветровую нагрузку на здание", – объясняет урбанист и архитектор Станислав Демин.

Главное в высотке – скелет, то есть каркас. До 20 века его составляли исключительно из металла, сейчас – комбинируют из стали и железобетона. "Это каркас, который несет все виды нагрузок. Рассчитывается нагрузка на фундамент, на колонны – как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки", – рассказывает архитектор.

За проект каждого украинского небоскреба отвечают архитектор, инженер-конструктор и техсмотрители. И в случае разрушения здания – они понесут уголовную ответственность.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве придумали, как очистить Русановский канал. Также стало известно, что в Киеве ураган повалил ночью десятки деревьев.

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