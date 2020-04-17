Как выглядит гробница фараона изнутри: власти Египта открыли бесплатный онлайн-доступ

Внутри помещений можно свободно перемещаться и приближать камеру

В Египте запустили серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим достопримечательностями страны. Виртуальные туры представлены в виде 3D-моделей помещений, составленных из множества снимков. Это напоминает просмотр улиц от Google Maps, сообщается на странице Министерства по делам древностей Египта в Twitter.

"Мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию в гробницу Рамсеса VI в Долине царей, Луксор", – пишут представители ведомства.

Внутри зданий можно свободно перемещаться и приближать камеру.

Для посещения доступны восемь локаций:

гробница фараонов Рамзеса V и Рамзеса VI;

катакомбы Ком эль-Шукафа;

некрополь Бени-Хасан;

синагога Бен Эзра;

мечеть-медресе султана Баркук;

красный монастырь;

гробница царицы Мересанх III;

гробница Менни.

Отправиться в виртуальный тур можно здесь.

Напомним, в Google Arts & Culture появился раздел "Виртуальные туры", где собрали панорамные снимки из Street Views. Можно, например, посетить популярные музеи и достопримечательности, прогуляться по улицам городов или увидеть граффити онлайн.

Для виртуальных путешествий доступны: Британский музей, музей d'Orsay во Франции, музей современного искусства в Сеуле, Пергамский музей в Берлине, Рейксмузей в Амстердаме, музей Фриды Кало в Мексике.

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