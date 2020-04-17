Как выглядит гробница фараона изнутри: власти Египта открыли бесплатный онлайн-доступ
Внутри помещений можно свободно перемещаться и приближать камеру
В Египте запустили серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим достопримечательностями страны. Виртуальные туры представлены в виде 3D-моделей помещений, составленных из множества снимков. Это напоминает просмотр улиц от Google Maps, сообщается на странице Министерства по делам древностей Египта в Twitter.
"Мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию в гробницу Рамсеса VI в Долине царей, Луксор", – пишут представители ведомства.
Внутри зданий можно свободно перемещаться и приближать камеру.
Для посещения доступны восемь локаций:
- гробница фараонов Рамзеса V и Рамзеса VI;
- катакомбы Ком эль-Шукафа;
- некрополь Бени-Хасан;
- синагога Бен Эзра;
- мечеть-медресе султана Баркук;
- красный монастырь;
- гробница царицы Мересанх III;
- гробница Менни.
Отправиться в виртуальный тур можно здесь.
Напомним, в Google Arts & Culture появился раздел "Виртуальные туры", где собрали панорамные снимки из Street Views. Можно, например, посетить популярные музеи и достопримечательности, прогуляться по улицам городов или увидеть граффити онлайн.
Для виртуальных путешествий доступны: Британский музей, музей d'Orsay во Франции, музей современного искусства в Сеуле, Пергамский музей в Берлине, Рейксмузей в Амстердаме, музей Фриды Кало в Мексике.
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