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Как выжить с IQOS в путешествиях

В каких странах запрещен IQOS, можно ли вейпить в самолете, сколько стиков легально провозить через границу

На улице потеплело, и мы всей командой сварили по чашечке кофе, достали свои айкосы и взялись планировать отпуска и путешествия. Пока планировали, начитались страшилок о странах, где IQOS могут отобрать прямо на таможне. И решили собрать по-настоящему полезную для путешественников информацию. Настоятельно рекомендуем сохранить памятку в закладки.

Читайте в материале:

В каких странах вейпы и IQOS под запретом.

А в каких – стики продаются повсюду.

Можно ли использовать вейп и IQOS в самолетах и отелях.

Сколько стиков разрешено провозить через таможню.

Куда обращаться, если IQOS сломался за границей.

Рассказывать, что такое IQOS и для чего он нужен не будем. Вся информация на официальном сайте.

В каких странах запрещены вейпы и IQOS: Таиланд, Сингапур, Катар и другие

Если летите отдыхать в одну из этих стран, позаботьтесь наперед о том, как будете везти IQOS и будете ли вообще. В общей сложности в 40 странах мира действуют различные ограничения на ввоз, использование и продажу электронных сигарет и других гаджетов для курильщиков.

В странах Европы, Африки и обеих Америк к IQOS и вейпам относятся по-разному: с одобрением, со сдержанным интересом или со скепсисом. Но мало где запрещают. Зато Азия разделилась на два противоборствующих полюса в своем отношении к электронным альтернативам курению. С одной стороны, есть Япония и Южная Корея, где IQOS настолько популярен, что уже постепенно вытесняет сигареты. Кстати, электронные сигареты при этом в Японии запрещены. Зеленый свет дан только системам нагревания табака. С другой стороны – Таиланд, Сингапур, Камбоджа, Бруней, где за вейпинг грозят разнообразными наказаниями – от штрафа до порки.

Таиланд – одно из самых популярных туристических направлений, но при этом имеет самые строгие законы касательно любых электронных устройств для курильщиков. Электронные сигареты, вейпы и IQOS в Таиланде запрещены. За ввоз на территорию страны туристам угрожают значительным штрафом, а за перепродажу – тюрьмой. Но, если верить отзывам пользователей, большинство без проблем провозят IQOS с собой на курорты. Советуют только держать его не в багаже, а в ручной клади. Там гаджет обычно остается незамеченным.

Сингапур – еще одно азиатское государство, строго регулирующее ввоз и использование электронных сигарет. Аналогично и Бруней. А жаль, страна хоть и небольшая, и не слишком известная среди туристов, зато безвизовая для украинцев.

До недавнего времени в списке противников IQOS значилась и Малайзия, во многом берущая пример с Сингапура. Но в этом году власти Малайзии признали, что IQOS наносит меньше вреда общественному здоровью, чем сигареты. Потому сочли, что разрешать курение, но запрещать менее вредную замену сигаретам – это, как минимум, непоследовательно, если и вовсе не преступно. Так что запрет отменили и позволили Philip Morris запустить свою техно-новинку в Куала-Лумпуре.

К такой же точки зрения пришло и правительство Новой Зеландии. В стране, где до недавнего времени штрафовали за ввоз IQOS, теперь официально открыли его продажи.

Есть еще перечень стран, где вейпинг запрещен от слова совсем, но использование IQOS их законодательством пока толком не регулируется. Например, Никарагуа, Гамбия, Камбоджа, Туркменистан, Катар, Иордания. К какой позиции склонится правительство – пока не понятно.

В каких странах можно купить стики для IQOS: Греция, Хорватия и еще 35 стран

Обычная ситуация. Стики, которые взял с собой в отпуск, закончились, а можно ли пополнить запас поблизости – не понятно. Вот перечень всех стран, где официально продается IQOS и стики к нему. Почти как список безвизовых стран.

Андорра Армения Болгария Великобритания Гватемала Германия Греция Дания Доминикана Израиль Испания Италия Казахстан Канада Колумбия Латвия Литва Малайзия Молдова Монако Нидерланды Новая Зеландия Польша Португалия Россия Румыния Сербия Словакия Словения Украина Франция Хорватия Чехия Швейцария ЮАР Южная Корея Япония (стики для IQOS продаются под брендом Marlboro)

Лайфхак 1, легальный: на IQOS действует международная гарантия. Поэтому если устройство сломалось в дороге, его можно заменить на новое в брендовом магазине IQOS в любой из этих стран.

Лайфхак 2, на грани: Во многих странах, где IQOS еще официально не запущен, стиками к нему торгуют полуподпольно. Например, если вы попросите пачку HEETS в киоске в Азербайджане, продавец выглянет из окошка, посмотрит по сторонам и потом незаметно завернет вам пачку стиков в газетку.

Можно ли использовать электронные сигареты и IQOS в самолете

Все авиакомпании единогласны – использование IQOS, вейпов, электронных сигарет и любых других электронных приспособлений для курильщиков на борту самолета категорически запрещено. Зато во многих аэропортах мира можно использовать IQOS, не заходя в продымленную курилку. Например, в аэропорту "Борисполь" есть специальная IQOS лаундж зона около гейта D9. А в "Жулянах" (аэропорт "Киев") весь бизнес-лаундж – IQOS Friendly.

Можно ли вейпить и использовать IQOS в отелях

Вопрос, можно ли использовать IQOS в гостинице, по факту сводится к тому, реагируют ли на него датчики дыма. Большинство отелей никак не регламентируют использование систем нагревания табака и вейпов в номерах. По опыту пользователей датчики дыма на IQOS не реагируют. С этической и гигиенической точки зрения – это тоже допустимо. Запаха на мебели, шторах и коврах от этих устройств не остается. Дыма и процесса горения (а, значит, и риска устроить пожар) в этих устройствах нет.

Сколько стиков для IQOS можно провозить через границу

Часто, когда едешь в отпуск или командировку, есть необходимость захватить запас стиков с собой. Во-первых, не в каждой стране можно его пополнить. А во-вторых, во многих странах цена на HEETS для IQOS очень сильно отличается от украинской. Как вам 230 грн за пачку (8 швейцарских франков) в Швейцарии?!

Таможенные правила касательно сигарет однозначны – через границу можно провозить максимум 1 блок сигарет (10 пачек = 200 сигарет) на человека. Все, что больше – контрабанда. С HEETS для IQOS все не так однозначно. Украинское законодательство не приравнивает стики к сигаретам. Соответственно, ограничения на ввоз/вывоз определяются не количеством пачек, а чистым весом табака. При такой методологии легально можно провозить 2-3 блока HEETS. Но если объясняться с таможенниками не хочется, то лучше не рисковать и ориентироваться на сигаретные нормы – 1 блок на пассажира.

Официальный сайт производителя: iqos.ua

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