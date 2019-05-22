Какие лекарства и медикаменты брать с собой в поездку: список

Эксперты рассказали, как правильно собрать аптечку в дорогу

Эксперты рассказали, как правильно собрать аптечку Фото: Depositphotos

Аптечка – это главная вещь в багаже путешественника. Однако туристы очень часто пренебрежительно относятся к подбору лекарств. Давайте разберемся, какие медикаменты обязательно нужно взять в путешествие, а какие лучше оставить.

Смотрите видео, сколько стоит минимальная аптечка в Украине и Европе:

"В дорогу следует взять с собой бинт, бактерицидный пластырь, вату, а также жаропонижающие средства, йод, лекарства от диареи и средства, улучшающие пищеварение. Кроме того, нелишними будут обезболивающие, солнцезащитный крем и средства от комаров", – рассказывают эксперты Nation News.

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Если у вас иногда случаются боли в сердце, в суставах, у вас гастрит или аллергия, обязательно берите с собой проверенные лекарства – как правило, хронические болезни при смене климата обостряются. Однако медики не советуют брать с собой лекарства, содержащие наркотические вещества. Дело в том, что они могут создать проблемы во время пересечения границы.

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