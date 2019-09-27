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Чудеса природы и парки развлечений: какие места на планете ищут в Google чаще всего

Первые позиции в рейтинге занимают преимущественно Диснейленды

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:57
Диснейленд в Анахайме, США
Диснейленд в Анахайме, США
Фото: Depositphotos

Интернет позволяет нам ознакомиться с лучшими туристическими местами в мире прямо с телефона или ноутбука. Но какие из этих локаций наиболее востребованы? Туристический сервис Globehunters провел исследования и назвал те достопримечательности, которые пользователи сети ищут чаще прочих. К слову, первые позиции в рейтинге занимают преимущественно Диснейленды.

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Также в топе пользовательских интересов оказались собор Саграда-Фамилия в Барселоне, статуя Свободы в США, римский Пантеон, Нотр-Дам-де-Пари и Букингемский дворец в Лондоне.

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ТОП-10 самых востребованных достопримечательностей в поиске Google

  • Диснейленд в Анахайме, Калифорния, США (1,7 млн запросов ежемесячно);
  • Диснейленд в Париже, Франция (1,2 млн);
  • Диснейленд в Орландо, Флорида, США (1,14 млн);
Скриншот: globehunters
  • Тадж-Махал, Индия (1,06 млн);
  • Мачу-Пикчу, Перу (1,05 млн);
  • Гранд-Каньон, США (884 тысяч);
Скриншот: globehunters
  • Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ (859 тысяч);
  • Эйфелева башня, Франция (793 тысячи);
Скриншот: globehunters
  • Нацпарк Йеллоустон, США (761 тысячи);
  • Ниагарский водопад, США/Канада (719 тысяч).
Скриншот: globehunters

Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.

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Источник: Сегодня
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