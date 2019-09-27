Чудеса природы и парки развлечений: какие места на планете ищут в Google чаще всего

Первые позиции в рейтинге занимают преимущественно Диснейленды

Диснейленд в Анахайме, США Фото: Depositphotos

Интернет позволяет нам ознакомиться с лучшими туристическими местами в мире прямо с телефона или ноутбука. Но какие из этих локаций наиболее востребованы? Туристический сервис Globehunters провел исследования и назвал те достопримечательности, которые пользователи сети ищут чаще прочих. К слову, первые позиции в рейтинге занимают преимущественно Диснейленды.

Также в топе пользовательских интересов оказались собор Саграда-Фамилия в Барселоне, статуя Свободы в США, римский Пантеон, Нотр-Дам-де-Пари и Букингемский дворец в Лондоне.

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ТОП-10 самых востребованных достопримечательностей в поиске Google

Диснейленд в Анахайме, Калифорния, США (1,7 млн запросов ежемесячно);

Диснейленд в Париже, Франция (1,2 млн);

Диснейленд в Орландо, Флорида, США (1,14 млн);

Скриншот: globehunters

Тадж-Махал, Индия (1,06 млн);

Мачу-Пикчу, Перу (1,05 млн);

Гранд-Каньон, США (884 тысяч);

Скриншот: globehunters

Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ (859 тысяч);

Эйфелева башня, Франция (793 тысячи);

Скриншот: globehunters

Нацпарк Йеллоустон, США (761 тысячи);

Ниагарский водопад, США/Канада (719 тысяч).

Скриншот: globehunters

Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.

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