Чудеса природы и парки развлечений: какие места на планете ищут в Google чаще всего
Первые позиции в рейтинге занимают преимущественно Диснейленды
Интернет позволяет нам ознакомиться с лучшими туристическими местами в мире прямо с телефона или ноутбука. Но какие из этих локаций наиболее востребованы? Туристический сервис Globehunters провел исследования и назвал те достопримечательности, которые пользователи сети ищут чаще прочих. К слову, первые позиции в рейтинге занимают преимущественно Диснейленды.
Также в топе пользовательских интересов оказались собор Саграда-Фамилия в Барселоне, статуя Свободы в США, римский Пантеон, Нотр-Дам-де-Пари и Букингемский дворец в Лондоне.
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- Диснейленд в Анахайме, Калифорния, США (1,7 млн запросов ежемесячно);
- Диснейленд в Париже, Франция (1,2 млн);
- Диснейленд в Орландо, Флорида, США (1,14 млн);
- Тадж-Махал, Индия (1,06 млн);
- Мачу-Пикчу, Перу (1,05 млн);
- Гранд-Каньон, США (884 тысяч);
- Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ (859 тысяч);
- Эйфелева башня, Франция (793 тысячи);
- Нацпарк Йеллоустон, США (761 тысячи);
- Ниагарский водопад, США/Канада (719 тысяч).
Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.
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