Какие страны могут открыться для путешественников уже в середине лета

Лоукостер Ryanair надеется возобновить рейсы уже в июне

Британские эксперты уверены, что из-за пандемии коронавируса европейские направления будут закрыты для международного туризма в течение практически всего лета 2020 года. А вот осенние и зимние поездки станут более популярными, чем когда-либо. Об этом они рассказали в интервью газете The Sun.

Когда Европа откроет границы для туристов

Ослаблять принятые меры начала Испания. Некоторые местные туристические компании говорят о резком росте количества заказов на август и сентябрь 2020 года.

Власти Турции, в свою очередь, надеются, что турбизнес начнет работу уже к концу мая, а к концу июня возобновятся рейсы из азиатских стран. Хотя сейчас в стране введен строгий карантин.

Похожие прогнозы делают в Греции: специалисты уверены, что запрет на полеты в стране продержится минимум до середины мая. И если распространение инфекции начнет замедляться, то все ограничительные меры в Греции могут быть отменены к июлю.

Некоторые страны ЕС могут открыться для туристов уже в середине лета Фото: Depositphotos

Франция, вероятно, откроется для иностранцев в августе. Ориентиром для такого прогноза послужил перенос на последний месяц лета знакового спортивного события – гонки "Тур де Франс". В настоящий момент здесь действуют строгие ограничения передвижения граждан. Запреты установлены до 11-го мая.

Когда возобновятся авиаперелеты?

Что касается авиакомпаний, то один из самых популярных европейских лоукостеров Ryanair надеется возобновить рейсы уже в июне. В любом случае, возможность совершить путешествие будет зависеть от конкретной страны прибытия. Большинство перевозчиков ожидают открытия авиасообщения в июле-августе 2020 года.

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Ранее президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.

Кроме этого, мы рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом.

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