Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какие страны могут открыться для путешественников уже в середине лета

Лоукостер Ryanair надеется возобновить рейсы уже в июне

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:35

Британские эксперты уверены, что из-за пандемии коронавируса европейские направления будут закрыты для международного туризма в течение практически всего лета 2020 года. А вот осенние и зимние поездки станут более популярными, чем когда-либо. Об этом они рассказали в интервью газете The Sun.

Когда Европа откроет границы для туристов

  • Ослаблять принятые меры начала Испания. Некоторые местные туристические компании говорят о резком росте количества заказов на август и сентябрь 2020 года.
  • Власти Турции, в свою очередь, надеются, что турбизнес начнет работу уже к концу мая, а к концу июня возобновятся рейсы из азиатских стран. Хотя сейчас в стране введен строгий карантин.

Читайте также:
Как победить коронавирус: ответ приехавшего из Китая украинского путешественника

  • Похожие прогнозы делают в Греции: специалисты уверены, что запрет на полеты в стране продержится минимум до середины мая. И если распространение инфекции начнет замедляться, то все ограничительные меры в Греции могут быть отменены к июлю.

Некоторые страны ЕС могут открыться для туристов уже в середине лета
Некоторые страны ЕС могут открыться для туристов уже в середине лета
Фото: Depositphotos

  • Франция, вероятно, откроется для иностранцев в августе. Ориентиром для такого прогноза послужил перенос на последний месяц лета знакового спортивного события – гонки "Тур де Франс". В настоящий момент здесь действуют строгие ограничения передвижения граждан. Запреты установлены до 11-го мая.

Когда возобновятся авиаперелеты?

Что касается авиакомпаний, то один из самых популярных европейских лоукостеров Ryanair надеется возобновить рейсы уже в июне. В любом случае, возможность совершить путешествие будет зависеть от конкретной страны прибытия. Большинство перевозчиков ожидают открытия авиасообщения в июле-августе 2020 года.

Смотрите видео: мифы и правда про коронавирус

Читайте также:
Почему авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам

Ранее президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.

Кроме этого, мы рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус рушит все планы: смогут ли украинцы отдохнуть летом за границей Украинские туроператоры массово готовят туры по отечественным курортам Туристы массово хлынут в Чернобыль после пандемии COVID-19: в чем дело, рассказала эксперт Когда закончится карантин и откроют границы: путешественник назвал сроки
туризм прогноз путешествия коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Які професії зникнуть у найближчі 10 років
Які професії зникнуть у найближчі 10 років
Симптоми коронавірусу: як зрозуміти, що знизився рівень кисню
Симптоми коронавірусу: як зрозуміти, що знизився рівень кисню
Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики
Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики

Популярные статьи

Сегодня, 10:31Афиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

Сегодня, 08:35Стиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Сегодня, 08:08Fun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:04Шоу-бизнес

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

Вчера, 09:05Техно

Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

Вчера, 08:21Fun

Поливальный понедельник-2020: приметы, обычаи и что нельзя делать

Вчера, 08:00Food

Как использовать крашенки: рецепт яичного салата с горчичной заправкой

Вчера, 05:56Food

Что приготовить из черствой паски: рецепт хлебных маффинов с ягодами

19 апреляFun

Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

19 апреляEvents

Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

18 апреляFood

Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

18 апреляFood

Творожная паска: три рецепта на любой вкус

18 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

18 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

18 апреляFun

Поздравления с наступающей Пасхой-2020 в открытках и стихах

18 апреляFood

Как приготовить паску в мультиварке: три рецепта выпечки

Новости партнеров

Як Кароль після весілля з Даном Баланом зустрілася з його мамою
Як Кароль після весілля з Даном Баланом зустрілася з його мамою
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Бутерброды получаются как пицца
Бутерброды получаются как пицца
Оксана Марченко о самом страшном воспоминании из жизни
Оксана Марченко о самом страшном воспоминании из жизни
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша