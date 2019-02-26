Какие три вещи пассажиры чаще всего забывают в поездах и как вернуть пропажу

Узнайте, как быть, если вы случайно оставили что-то в купе

Потерянные в поезде вещи можно вернуть Фото: Depositphotos

Пассажиры поездов чаще всего забывают свои мобильные телефоны, зонты и элементы одежды, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, если пассажир вышел из вагона в пути следования поезда и сразу заметил, что забыл в вагоне вещи, то он должен обратиться к начальнику той станции (вокзала), на которой вышел, и написать заявление, в котором необходимо указать номер вагона и место, которые занимал пассажир, описать забытые вещи и отметить ближайшую станцию, на которую пассажир желает их перевезти.

"Если вещи были утеряны и найдены не в поезде, а на определенной станции, то они на этой станции и сохраняются. Пассажирам их выдают только после проверки документов, удостоверяющих личность", – добавили в пресс-службе.

Пассажиры могут обратиться по свои забытые или потерянные вещи в поезде на пути следования на конечную станцию прибытия. Вещи там хранятся не более 30 дней.

За свою невнимательность придется заплатить. "Укрзализныця" берет средства за хранение, упаковку и перевозку утерянных вещей по тарифу багажа (если его перевозили или упаковывали).

"Чтобы забрать изъятые вещи из бюро находок станции Киев-Пассажирский, пассажир должен в заявлении сделать опись вещей. Если вещи хранились в автоматических камерах хранения, необходимо указать номер ячейки и шифр (предоставить жетон или расчетный чек", – говорится в сообщении.

О забытых или потерянных вещах пассажиры могут сообщать в контактный центр по телефону 0 800 50 31 11 (звонки бесплатные).

Напомним, железнодорожные кассы в Киеве перенесли на вокзал. Ехать в здания отеля на бульваре Шевченко больше не нужно. Как объясняют чиновники "Укрзализныци", это сделано для того, чтобы локализовать все услуги для пассажиров в одном месте.

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