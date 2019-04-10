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Какие вещи можно забирать из номера в отеле, а какие нет

Большинство вещей нельзя выносить из номера

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:18
Большинство вещей нельзя выносить из номера в отеле
Большинство вещей нельзя выносить из номера в отеле
Фото: Depositphotos

Уже совсем скоро нас ждут майские праздники и сезон летних отпусков. Многие туристы, выселяясь из отелей после отдыха, забирают с собой средства гигиены, канцелярию, тапочки, халаты, и полотенца. Очень часто это становится причиной разборок с администрацией. Итак, чтобы не попасть в неприятную историю, ознакомитесь со списком предметов, которые можно забрать себе, и тех, что нельзя.

Какие вещи нельзя выносить из номера отеля

  • Халаты и полотенца. При выселении работники отеля контролируют, остались ли в номере халаты для гостя.
  • Чайники, кофеварки, утюги, фены.
  • Предметы мебели — покрывала и шторы.

Какие вещи можно забрать из номера отеля

  • Канцелярия: ручки, карандаши или блокноты с логотипом отеля. Забрать такие вещи домой — благое дело, на это отель и рассчитывает.
  • Одноразовые тапочки
  • Шампуни и мыла в ванной, гели для душа.
  • Зубные щетки, бритвенные наборы и расчески.
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Напомним, ранее "Сегодня" писали, где искать бесплатный Wi-Fi и уборную за границей. Кроме этого, мы рассказывали, что нужно обязательно брать с собой в путешествие

Смотрите видео: как уберечь багаж в путешествии

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Источник: Сегодня
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