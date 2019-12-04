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Какие вещи туристы чаще всего воруют в отелях

В исследовании приняли участие 1157 европейских гостиниц

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:37
Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей Фото: Alex Block / Unsplash
Перечислены самые воруемые туристами вещи из отелей
Фото: Alex Block / Unsplash

Путеводитель по отелям и гостиницам Wellness Heaven провел любопытный опрос и выяснил, какие вещи туристы чаще всего воруют из номеров. Эксперты провели интервью с 634 управляющими и владельцами 4-звездочных отелей, а также с 523 руководителями из 5-звездочного сегмента.

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Итак, в 77,5 и 65,1 процента случаев постояльцы воровали полотенца и банные халаты – их отдыхающие увозят с собой чаще всего. Также популярностью пользуются вешалки (49,3) и письменные принадлежности (39,1). Кроме того, в числе самых похищаемых вещей оказались столовые приборы (33,6), косметические средства (32,8), батарейки (22), предметы декора (20,2), одеяла (15,6), подушки (14,3) и тарелки (12,7).

Какие вещи воруют в отелях чаще всего

  • Полотенца и банные халаты;
  • Вешалки;
  • Письменные принадлежности;
  • Столовые приборы;
  • Косметические средства;
  • Батарейки;
  • Предметы декора;
  • Одеяла;
  • Подушки;
  • Тарелки.

В исследовании приняли участие 1157 европейских отелей, преимущественно в Германии, Италии и Австрии.

Кроме этого, мы рассказывали, что нужно обязательно брать с собой в путешествие.

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Источник: Сегодня
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