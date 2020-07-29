Что взять с собой на море: список необходимых вещей

Список необходимых в поездке вещей сэкономит вам время сборов

Сборы в поездку на море могут стать очень нервным процессом, если не подготовить список необходимых вещей заранее. Конечно, полный перечень вещей будет зависеть от того, куда вы едете, с кем и на какой период времени. Но базовый набор нужен всегда.

Сегодня.Lifestyle составили список предметов первой необходимости, чтобы вы взяли в путешествие все самое важное.

Что взять с собой на море Фото: pexels

1. Паспорт и другие документы

Самое главное для успешного путешествия за границу – не забыть заграничный паспорт. Ведь удостоверение личности нужно иметь при себе, даже если вы едете в другой город.

Также возьмите страховку и распечатайте билеты на самолет, если об этом сказано в правилах авиакомпании. Возьмите водительские права, если планируете арендовать авто. Еще позаботьтесь о документах, которые могут потребоваться для заселения в отель – ваучер, подтверждающий бронь отеля, и возможно потребуется депозит. Если собираетесь посетить музеи в другой стране – советуем купить билет онлайн, ведь так вы сэкономите время и сможете избежать очередей.

2. Деньги

Если в путешествии у вас будут с собой паспорт и деньги, вам не страшны любые форс-мажоры. Деньги лучше брать в нескольких валютах: в долларах или в евро, а также в валюте той страны, в которую вы направляетесь. Часть денег обязательно должна быть наличными, ведь иногда бывает трудно найти банкомат. Также важно иметь дополнительные средства на карте на всякий случай.

Что взять с собой на море Фото: Depositphotos

3. Телефон и зарядное устройство

Сейчас смартфон вполне может заменить ноутбук, фотоаппарат, телевизор и электронную книгу. Поэтому позаботьтесь о наушниках и зарядном устройстве к своему телефону. Также, если есть, возьмите повербанк.

Советуем скачать офлайн-карту местности, в которую вы отправляетесь: например, в Google Maps. Это очень удобно, ведь гуляя по городу не придется искать бесплатный Wi-Fi.

4. Одежда и обувь

Проверьте прогноз погоды перед поездкой и соберите несколько комплектов вещей, подходящих друг другу. Не забудьте о носках, белье и спальной одежде. Берите одежду из легких материалов, которая будет выглядеть хорошо, даже если вы не сможете ее погладить. Обязательно возьмите хотя бы одну теплую вещь, чтобы быть готовым к любым переменам погоды.

Также стоит положить в чемодан несколько видов обуви — как минимум, шлепки, прогулочные сандалии и кроссовки.

5. Принадлежности для пляжа

Позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой были купальник или плавки, полотенце и пляжный коврик. Желательно иметь еще как минимум один сменный купальник или плавки – так вы сможете комфортно купаться в море несколько раз на день.

Что взять с собой на море Фото: freepik.com

6. Лекарства

Лучше всегда иметь при себе небольшую аптечку основных медикаментов, которая в случае чего станет вашей подушкой безопасности. Мы рекомендуем положить туда средства от температуры, отравлений, боли в животе, головы, а также противоаллергическое средство. При наличии хронических заболеваний не забудьте взять необходимые вам препараты.

Отправляясь в путешествие по Украине, не набирайте слишком много лекарств, поскольку их можно будет приобрести в любой аптеке. Если едете за границу, возьмите с собой расширенный набор противовирусных средств, ведь в иностранных аптеках бывает сложно найти нужное лекарство, да и цены на него значительно выше.

7. SPF защита

Крем для загара – необходимая вещь, чтобы защитить вашу кожу от палящего солнца. Также стоит захватить крем после загара, чтобы в случае чего успокоить кожу. Также стоит взять солнцезащитные очки.

8. Головной убор

Головной убор спасет вас летом от жары и солнечных ударов. В зависимости от типа поездки и предпочтений, возьмите с собой либо удобную кепку, либо стильную панаму, либо эффектную шляпу.

Что взять с собой на море Фото: Depositphotos

9. Банные принадлежности и средства гигиены

Во многих отелях гостей обеспечивают всем необходимым, но лучше всегда иметь при себе зубную щетку, зубную пасту, шампунь и гель для душа. Также возьмите дезодорант, ватные диски и палочки, маникюрный набор, крем для лица и влажные салфетки.

10. Дополнительные удобства

Для разных поездок нужны разные вещи. Однако, для путешествия на море не будут лишними средство от насекомых, многоразовая бутылка для воды и хорошая книга в печатном формате. Также возьмите подушку для путешествий, ночные беруши и маску для сна, чтобы сделать дорогу комфортнее. Еще можно взять швейные принадлежности, чтобы починить одежду в случае чего.

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