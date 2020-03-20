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Киев бьет рекорды: 10 самых дорогих и дешевых городов для жизни в 2020-м году

Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира Worldwide Cost of Living 2020

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:36

Авторитетное издание The Economist опубликовало рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира Worldwide Cost of Living 2020. В список вошли 133 населенных пункта из разных уголков мира. Эксперты проанализировали в этих городах стоимость более 160 продуктов и товаров. Среди лидеров оказались Сингапур, Гонконг и Осака.

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Сингапур
Сингапур
Фото: Depositphotos

Любопытно, что в ТОП-10 самых дорогих городов мира также вошли: Нью-Йорк, Париж, Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева. Намного дешевле жизнь в Сирии, Узбекистане и Казахстане. Их города – Дамаск, Ташкент, Алматы – возглавили рейтинг самых дешевых в 2020-м году. Доступными также называют такие города: Буэнос-Айрес, Карачи, Каракас, Лусака, Ченнаи, Бангалор и Нью-Дели.

К слову, столица Украины – Киев – всего за год поднялась на 22 позиции в этом рейтинге и занимает 86-е место.

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Киев, Украина
Киев, Украина
Фото: Depositphotos

В издании сообщили, что такой резкий скачок обусловлен рекордным урожаем зерна в 2019 году, который увеличил экспортные поступления, из-за чего украинская гривна укрепилась по отношению к доллару, и добавили, что цены в Киеве повышаются после увеличения минимальной заработной платы.

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Напомним, определены лучшие и худшие в мире города для проживания. Также ранее мы рассказывали о пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам.

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Источник: Сегодня
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