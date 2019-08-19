Киев попал в рейтинг ТОП-50 привлекательных городов для туризма
Столица Украины разместилась на 45 строчке и обошла в рейтинге Рим, Берлин и Нью-Йорк
Рейтинг ТОП-50 самых привлекательных городов мира для путешественников назвал популярный туристический сайт Big 7 Travel. Эксперты издания провели опроса 1,5 миллиона своих читателей и опубликовали список победителей.
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Первое место занял канадский Ванкувер. Второе и третье соответственно – Куала-Лумпур (Малайзия) и Брюгге (Бельгия). Столица Украины разместилась на 45 строчке и обошла в рейтинге Рим, Берлин и Нью-Йорк.
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Основными критериями отбора городов стали: легкость ориентирования для туристов, готовность помочь незнакомым людям (в городе, куда приезжают туристы), легкость в общении с местными жителями.
- Рим, Италия – 50 место
- Касабланка, Марокко
- Берлин, Германия
- Нью-Йорк, США
- Хошимин, Вьетнам
- Киев, Украина
- Коломбо, Шри-Ланка
- Гонолулу, Гавайи
- Мадрид, Испания
- Сидней, Австралия
- Лондон, Англия
- Женева, Швейцария
- Гуанчжоу, Китай
- Пуэрто-Вальярта, Мексика
- Москва, Россия
- Джайпур, Индия
- Монреаль, Канада
- Чарльстон, Южная Каролина, США
- Манчестер, Англия
- Будапешт, Венгрия
- Амстердам, Нидерланды
- Лиссабон, Португалия
- Токио, Япония
- Богота, Колумбия
- Лилонгве, Малави
- Стокгольм, Швеция
- Сингапур
- Мехико, Мексика
- Копенгаген, Дания
- Найроби, Кения
- Сиемреап, Камбоджа
- Хьюстон, Техас, США
- Маскат, Оман
- Корк, Ирландия
- Аделаида, Австралия
- Афины, Греция
- Кейптаун, Южная Африка
- Абу-Даби, ОАЭ
- Санта-Доминго, Доминиканская Республика
- Чиангмай, Таиланд
- Глазго, Шотландия
- Сан-Паулу, Бразилия
- Нэшвилл, Теннесси, США
- Крайстчерч, Новая Зеландия
- Дублин, Ирландия
- Гамбург, Германия
- Тайбэй, Тайвань
- Брюгге, Бельгия
- Куала-Лумпур, Малайзия
- Ванкувер, Канада – 1 место.
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