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Киев попал в рейтинг ТОП-50 привлекательных городов для туризма

Столица Украины разместилась на 45 строчке и обошла в рейтинге Рим, Берлин и Нью-Йорк

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:59
Эксперты рекомендуют туристам посетить Киев
Эксперты рекомендуют туристам посетить Киев
Фото: Depositphotos

Рейтинг ТОП-50 самых привлекательных городов мира для путешественников назвал популярный туристический сайт Big 7 Travel. Эксперты издания провели опроса 1,5 миллиона своих читателей и опубликовали список победителей.

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Первое место занял канадский Ванкувер. Второе и третье соответственно –  Куала-Лумпур (Малайзия) и Брюгге (Бельгия). Столица Украины разместилась на 45 строчке и обошла в рейтинге Рим, Берлин и Нью-Йорк. 

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Основными критериями отбора городов стали: легкость ориентирования для туристов, готовность помочь незнакомым людям (в городе, куда приезжают туристы), легкость в общении с местными жителями.

ТОП-50 приветливых городов мира для туристов

  • Рим, Италия – 50 место
  • Касабланка, Марокко
  • Берлин, Германия
  • Нью-Йорк, США
  • Хошимин, Вьетнам
  • Киев, Украина

Киев, Украина
Киев, Украина
Фото: Depositphotos

  • Коломбо, Шри-Ланка
  • Гонолулу, Гавайи
  • Мадрид, Испания
  • Сидней, Австралия
  • Лондон, Англия
  • Женева, Швейцария
  • Гуанчжоу, Китай
  • Пуэрто-Вальярта, Мексика
  • Москва, Россия
  • Джайпур, Индия
  • Монреаль, Канада
  • Чарльстон, Южная Каролина, США
  • Манчестер, Англия
  • Будапешт, Венгрия
  • Амстердам, Нидерланды
  • Лиссабон, Португалия
  • Токио, Япония

Токио, Япония
Токио, Япония
Фото: Depositphotos

  • Богота, Колумбия
  • Лилонгве, Малави
  • Стокгольм, Швеция
  • Сингапур
  • Мехико, Мексика
  • Копенгаген, Дания
  • Найроби, Кения
  • Сиемреап, Камбоджа
  • Хьюстон, Техас, США
  • Маскат, Оман
  • Корк, Ирландия
  • Аделаида, Австралия
  • Афины, Греция

Афины, Греция
Афины, Греция
Фото: Depositphotos

  • Кейптаун, Южная Африка
  • Абу-Даби, ОАЭ
  • Санта-Доминго, Доминиканская Республика
  • Чиангмай, Таиланд
  • Глазго, Шотландия
  • Сан-Паулу, Бразилия
  • Нэшвилл, Теннесси, США
  • Крайстчерч, Новая Зеландия
  • Дублин, Ирландия
  • Гамбург, Германия
  • Тайбэй, Тайвань
  • Брюгге, Бельгия
  • Куала-Лумпур, Малайзия
  • Ванкувер, Канада – 1 место.

Напомним, определены лучшие и худшие в мире города для проживания. Также ранее мы рассказывали о пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам.

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Источник: Сегодня
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