Киев попал в рейтинг ТОП-50 привлекательных городов для туризма

Столица Украины разместилась на 45 строчке и обошла в рейтинге Рим, Берлин и Нью-Йорк

Эксперты рекомендуют туристам посетить Киев Фото: Depositphotos

Рейтинг ТОП-50 самых привлекательных городов мира для путешественников назвал популярный туристический сайт Big 7 Travel. Эксперты издания провели опроса 1,5 миллиона своих читателей и опубликовали список победителей.

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Первое место занял канадский Ванкувер. Второе и третье соответственно – Куала-Лумпур (Малайзия) и Брюгге (Бельгия). Столица Украины разместилась на 45 строчке и обошла в рейтинге Рим, Берлин и Нью-Йорк.

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Основными критериями отбора городов стали: легкость ориентирования для туристов, готовность помочь незнакомым людям (в городе, куда приезжают туристы), легкость в общении с местными жителями.

ТОП-50 приветливых городов мира для туристов

Рим, Италия – 50 место

Касабланка, Марокко

Берлин, Германия

Нью-Йорк, США

Хошимин, Вьетнам

Киев, Украина

Киев, Украина Фото: Depositphotos

Коломбо, Шри-Ланка

Гонолулу, Гавайи

Мадрид, Испания

Сидней, Австралия

Лондон, Англия

Женева, Швейцария

Гуанчжоу, Китай

Пуэрто-Вальярта, Мексика

Москва, Россия

Джайпур, Индия

Монреаль, Канада

Чарльстон, Южная Каролина, США

Манчестер, Англия

Будапешт, Венгрия

Амстердам, Нидерланды

Лиссабон, Португалия

Токио, Япония

Токио, Япония Фото: Depositphotos

Богота, Колумбия

Лилонгве, Малави

Стокгольм, Швеция

Сингапур

Мехико, Мексика

Копенгаген, Дания

Найроби, Кения

Сиемреап, Камбоджа

Хьюстон, Техас, США

Маскат, Оман

Корк, Ирландия

Аделаида, Австралия

Афины, Греция

Афины, Греция Фото: Depositphotos

Кейптаун, Южная Африка

Абу-Даби, ОАЭ

Санта-Доминго, Доминиканская Республика

Чиангмай, Таиланд

Глазго, Шотландия

Сан-Паулу, Бразилия

Нэшвилл, Теннесси, США

Крайстчерч, Новая Зеландия

Дублин, Ирландия

Гамбург, Германия

Тайбэй, Тайвань

Брюгге, Бельгия

Куала-Лумпур, Малайзия

Ванкувер, Канада – 1 место.

Напомним, определены лучшие и худшие в мире города для проживания. Также ранее мы рассказывали о пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам.

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