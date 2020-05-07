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Когда начнется туристический сезон в Украине: цены и популярные направления

Эксперты рассказали о готовности украинских курортов к встрече туристов

Марина Попович
Сегодня, 09:20

Полтора миллиарда долларов – именно во столько Кабинет Министров оценил потери от туристического бизнеса в Украине. Поэтому власти пообещали освободить компании от ряда налогов и сборов, чтобы те не обанкротились. Такой законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. В то же время, украинские туристические компании не рассчитывают на помощь власти, а ждут конца карантина и готовятся к летнему сезону. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" узнали, какие направления туризма будут популярными и на какие цены рассчитывать в 2020 году.

Из-за коронавируса сфера туризма пострадала больше всего, ведь это не только гостиницы, это и рестораны, музеи, экскурсии, развлечения и даже магазины товаров для путешествий, а все это еще и рабочие места. В конце карантина власти разработали законопроект, чтобы предоставить льготы бизнесу. Это освобождение от ряда налогов и сборов, а туристический сбор, который уплачивается в местные бюджеты, должны отменить до конца года. Но бизнес к этой возможности пока относится скептически.

"Не понятны конкретные даты, когда начнут работать отели, так как в первой волне выхода из карантина есть только музеи, парки, а о гостиницах, санаториях, пансионатах наше правительство, к сожалению, забыло", – комментирует председатель всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха в "Ранку з Україною".

Панорама Львова
Панорама Львова
Фото: Depositphotos

Выход из сложившейся ситуации есть только один, считают эксперты по туризму – и это конец карантина. Ведь зарубежные путешествия пока за гранью реальности, поэтому украинцы будут путешествовать по стране. К счастью, есть куда.

Украинские курорты уже готовы к концу карантина. Впрочем, по прогнозам экспертов, многие отдадут предпочтение именно турам выходного дня, неподалеку от своего города. Это поможет понемногу отойти от карантина.

"Тренд – это небольшие поездки, скажем, туры выходного дня в такие города, как Каменец, Софиевка или Чернигов, то есть они будут пользоваться спросом в Украине. И довольно много сейчас курортов карпатских, которые с 1 июня уже готовы принимать туристов", – отмечает директор центра развития туризма Украины Владимир Царук.

Карпаты
Карпаты
Фото: Depositphotos

Но несмотря на прогнозы туристического бума по Украине, цены пока остаются на том же уровне.

"Бизнес понимает, что покупательная способность украинцев остается на низком уровне, потому что карантин вытащил все запасы людей, с другой стороны – пока не понятна модель работы санаториев, пансионатов", – комментирует Игорь Голубаха.

Кстати, бронирование гостиниц уже доступно украинцам. Например, цены в Затоку Одесской области на конец июня стартуют от 250 гривен в сутки. Однако номеров осталось не так много. Цена за сутки в Славском на Львовщине стоит от 300 гривен. Но большинство предложений все-таки до 500 гривен. А вот отдохнуть на херсонском курорте – в Железном Порту – можно от 200 гривен в сутки. И номеров здесь пока куда больше, чем в Затоке.

Но пока спрогнозировать, когда все же начнется туристический сезон в Украине – трудно, признаются эксперты. Ведь это очень широкая сфера, которая затрагивает десятки других. Поэтому пока у украинцев есть еще немного времени на то, чтобы выбрать направление путешествия по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда Турция и Египет откроют туристический сезон.

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