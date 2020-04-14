Когда закончится карантин и откроют границы: путешественник назвал сроки

Эоган Корри посоветовал не отменять запланированные на ближайшее время туры

Журналист-путешественник Эоган Корри предположил, что возможность путешествовать по миру откроется не раньше осени 2020 года. Он отметил, что данные сроки будут напрямую зависеть еще и от того, сколько времени понадобится индустрии для восстановления, сообщает издание Daily Star.

"Я надеюсь, что снова окажусь в самолете в сентябре, но создается впечатление, что это случится только весной следующего года – пока все снова сможет полноценно функционировать", – пояснил Эоган Корри.

Кроме того, путешественник дал очень важный совет туристам: он посоветовал не отменять запланированные на ближайшее время туры, даже если поездка была полностью оплачена заранее.

Запланированные на ближайшее время туры лучше не отменять, говорит эксперт Фото: Depositphotos

"Не делайте этого. Если вы нарушите договор, вы потеряете деньги, которые вы уже внесли. В случае же, если путешествие не состоялось по не зависящим от туриста обстоятельствам, он сможет в полной мере вернуть потраченные деньги", – рассказывает он.

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Ранее Президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.

Кроме этого, мы рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом.

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