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Когда закончится карантин и откроют границы: путешественник назвал сроки

Эоган Корри посоветовал не отменять запланированные на ближайшее время туры

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:37

Журналист-путешественник Эоган Корри предположил, что возможность путешествовать по миру откроется не раньше осени 2020 года. Он отметил, что данные сроки будут напрямую зависеть еще и от того, сколько времени понадобится индустрии для восстановления, сообщает издание Daily Star.

"Я надеюсь, что снова окажусь в самолете в сентябре, но создается впечатление, что это случится только весной следующего года – пока все снова сможет полноценно функционировать", – пояснил Эоган Корри.

Кроме того, путешественник дал очень важный совет туристам: он посоветовал не отменять запланированные на ближайшее время туры, даже если поездка была полностью оплачена заранее.

Запланированные на ближайшее время туры лучше не отменять, говорит эксперт
Запланированные на ближайшее время туры лучше не отменять, говорит эксперт
Фото: Depositphotos

"Не делайте этого. Если вы нарушите договор, вы потеряете деньги, которые вы уже внесли. В случае же, если путешествие не состоялось по не зависящим от туриста обстоятельствам, он сможет в полной мере вернуть потраченные деньги", – рассказывает он.

Смотрите видео: мифы и правда про коронавирус

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Ранее Президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.

Кроме этого, мы рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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