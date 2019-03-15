Комфортные и безопасные: пилот назвал лучшие места в самолете

Как выбрать самое лучшее место в самолете, рассказал Джонни Ноулсон

Пилот перечислил самые лучшие места в самолете Фото: pexels.com

Британский пилот Джонни Ноулсон рассказал, какие места стоит занимать пассажирам с теми или иными пожеланиями.

Выбрать место в середине салона воздушного судна, рядом с крыльями, рекомендуется тем, кто боится турбулентности, а вот тем, кто хочет отдохнуть, нужно рассматривать не только места у окна, ведь они могут быть более шумными, чем сиденья у прохода.

"Если вы боитесь заболеть, то при выборе места стоит избегать мест у дверей и присмотреться к сиденьям, расположенным в задней части самолета", – рассказывает Джонни Ноулсон в комментарии изданию The Sun.

В хвостовой части также стоит занимать места тем, кому нужно больше места для ручной клади — обычно посадка туда начинается раньше всего. Эта часть подойдет и для туристов с детьми, так как в большинстве случаев туалеты с пеленальными столиками находятся именно там. В передней части воздушного судна рекомендуется выбирать места тем, кто хочет получить еду раньше всех.

Напомним, ученые рассказали, как выбор места в самолете отражает характер.

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