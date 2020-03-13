Коронавирус: какие меры приняла Украина и другие страны мира

Сайт "Сегодня" решил разобраться, как борются с распространением инфекции в разных странах мира

На планете более 120 стран и территорий, где выявили коронавирус. 13 марта число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 134 тыс. человек. Более 70 тыс. людей уже излечились от инфекции, тогда как количество смертей превысило 4,9 тыс. Об этом свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer.

Сайт "Сегодня" решил разобраться, как борются с распространением коронавируса в Украине и других странах мира.

Украина

Украина с 15 марта на две недели закроет границы для иностранных граждан, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве. Это касается всех иностранных граждан, без исключения. Пункты пропуска, которые будут работать, обеспечат тестами на коронавирус.

Киев, Украина Фото: Depositphotos

"Все граждане Украины, которые находятся сейчас за границей, смогут вернуться в страну. Но те, кто возвращается из стран, в которых широко распространен коронавирус, пройдут процедуру обсервации", – заявил Данилов.

К слову, с 12 марта по 3 апреля 2020 года в Украине вводят карантин.

Норвегия

Те, кто приедет в страну до 26 марта 2020-го года, должны будут пройти обязательный карантин. Эти меры распространяются на туристов из всех стран мира, кроме Финляндии, Швеции и Дании. На карантине они будут находиться до получения результатов тестов.

Осло, Норвегия Фото: Depositphotos

Правительство Норвегии также закрывает клубы, рестораны, развлекательные комплексы и достопримечательности.

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Словакия

Въезжать в Словакию во время карантина смогут только ее граждане и те, кто имеет вид на жительство здесь. Для них вводят обязательную двухнедельную обсервацию. В стране закрывают все аэропорты и приостанавливают международные автобусные и железнодорожные рейсы минимум на 14 дней.

Братислава, Словакия Фото: Depositphotos

Пассажирам, которые купили билеты в Словакию с вылетом в течение 14 следующих дней, рекомендуют проверять статус рейса. В ближайшее время авиакомпании должны уведомить об отмене перелетов.

Чехия

Посольства Чехии с 14 марта не будут принимать заявления на получение виз (даже от членов семей граждан Евросоюза). Теперь в Чехию запрещено въезжать иностранцам из стран, в которых широко распространен коронавирус. Здесь закрыли развлекательные объекты, тренажерные залы, солярии, СПА-центры, спортивные площадки и бассейны.

Людям нельзя собираться на массовые мероприятия, выбираться в театры и на концерты. Запрещено также находиться в местах общественного питания с 8 вечера до 6 утра. Такой режим будет действовать минимум месяц.

Прага, Чехия Фото: Depositphotos

Правительство Чехии также решило запретить своим гражданам, а также иностранцам, имеющим право на временное или постоянное проживание в стране, покидать территорию республики до улучшения ситуации с коронавирусом.

США

С пятницы, 13 марта, США закроет въезд для приезжих из Европы. Ограничение касается всех стран Шенгенской зоны, кроме Великобритании. Граница будет закрыта на месяц для тех, кто находился в Европе в течение последних двух недель. Допускать в страну будут только американцев и тех, кто постоянно живет в США. Но им придется пройти расширенный осмотр в аэропортах, список которых опубликуют в течение 48 часов.

Нью-Йорк, США Фото: Depositphotos

Президент США Дональд Трамп признал, что коронавирус – это "ужасная инфекция" и для борьбы с ним нужны "решительные действия". Он планирует оказать финансовую помощь работникам, которые заболели и должны находиться в карантине. "Это не финансовый кризис, а всего лишь временный момент, который мы преодолеем как нация и мир", – заявил Трамп.

Италия

Зараженных коронавирусом зафиксировали во всех регионах Италии.

Рим, Италия Фото: Depositphotos

Из-за сложившейся ситуации премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить действие карантинных мер, включая ограничение публичных собраний и спортивных мероприятий, а также закрытие школ, на всю страну. Ранее карантин действовал только в северных регионах.

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