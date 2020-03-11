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Коронавирус в мире: в каких странах для въезда требуют справку от врача

Италия и Израиль ввели на своей территории карантин

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:06

В какие страны мира сложно попасть из-за ситуации с коронавирусом? Об этом подробно рассказало издание The Points Guy, опубликовав дорожную карту для путешественников.

Для справки: число выявленных случаев заражения новым коронавирусом превысило 113 тыс. Жертвами новой инфекции стали более четырех тысяч человек. Такие страны, как Италия и Израиль, ввели на своей территории карантин.

Коронавирус в мире: в каких странах требуют справку

  • Польша ввела на своих границах (в том числе и на польско-украинской) санитарный контроль. Пересекающих границу туристов теперь проверяют на наличие симптомов коронавируса.

Некоторые страны мира требую у туристов медицинские справки
Некоторые страны мира требую у туристов медицинские справки
Фото: Depositphotos

  • Грузия требует справку об отсутствии коронавируса у всех пересекающих границу иностранцев, которые в течение последних 14 дней находились в странах эпидемического риска.

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  • Если пассажир прилетел из Китая, Ирана, Италии или Южной Кореи (или находился там в последние несколько недель), медицинскую справку просят показать в Бангладеше. Аналогичные меры также действуют в Саудовской Аравии и на Мальдивах.

Смотрите видео: как распространяется коронавирус в Италии

  • Авиапассажирам, пребывающим в Таиланд из Китая, Южной Кореи, Макао, Гонконга, Италии и Ирана, справку об отсутствии коронавируса нужно предъявить при посадке в самолет и после прилета.
  • Документ о состоянии здоровья понадобится и тем, кто направляется в Индию и до этого посещал Италию или Южную Корею. В ней должна стоять отметка об отсутствии вирусной инфекции. Такой же документ необходим тем, кто направляется в Индонезию из Ирана, Италии и Южной Кореи.

Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
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Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Болезнь распространилась во многих странах мира, включая Украину.

Лучший способ избежать любого вируса – это укрепить иммунитет. Поэтому тщательно следите за своим рационом и сном. Если в этот период вам предстоит поездка за границу и вы не можете сдать билет на самолет, сайт "Сегодня" подготовил специальную инструкцию, как вести себя в путешествии, чтобы не заразиться коронавирусом.

Напомним, как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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