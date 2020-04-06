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Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

В этом государстве ни один человек не был заражен COVID-19, утверждают местные чиновники

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:39

В мире все еще есть страны, где официально не подтверждены случаи заражения коронавирусом. В их числе Йемен, Туркменистан, Таджикистан, Южный Судан, Вануату, Микронезия, Науру, Самоа и еще около десятка государств, включая Северную Корею, которая считается самой закрытой в мире страной с жесткой диктатурой. Об этом пишет BBC News.

"До сих пор ни один человек не был заражен новым коронавирусом в нашей стране. В КНДР для борьбы с заболеванием предприняли упреждающие меры, такие как регулярные проверки населения, карантин для всех граждан, въезжающих в страну, тщательная дезинфекция, а также закрытие границ и блокирование морских и воздушных путей", – рассказывает директор Центрального противоэпидемического штаба Северной Кореи Пак Мен Су.

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Северная Корея приняла меры против распространения вируса намного быстрее, чем многие другие страны азиатского региона. В конце января КНДР закрыла свои границы и позже изолировала сотни иностранцев в столице страны Пхеньяне. Кроме того, специалисты отмечают хорошую подготовленность системы здравоохранения Северной Кореи. Правда, страна может испытывать проблемы с современным медицинским оборудованием. Зарубежные эксперты уверены, что заявление Северной Кореи об отсутствии коронавируса является пропагандой и демонстрирует желание ее властей сохранить "имидж непобедимого государства".

Панорама Пхеньяна, столицы Северной Кореи
Панорама Пхеньяна, столицы Северной Кореи
Фото: Depositphotos

"Вероятно, в КНДР происходили единичные случая заражения, но массовой вспышки действительно нет", – считают южнокорейские специалисты. Американские медики также заявляют о том, что отсутствие вируса в Северной Корее не соответствует действительности. Страна граничит с Китаем и Южной Кореей, а учитывая объем трансграничной торговли и экономические отношения, вряд ли это возможно. При этом полномасштабную вспышку заболевания в КНДР американцы называют "маловероятной".

Смотрите видео: как люди путешествуют во время коронавируса

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Напомним, авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19. Фотографы прислали в редакцию газеты снимки некогда переполненных местными жителями и туристами площадей, пляжей, выставочных площадок, ресторанов, кинотеатров и железнодорожных станций, чтобы показать, как коронавирус превратил мегаполисы в "большую пустоту".

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диктатура Северная Корея коронавирус COVID-19
Источник: Сегодня
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