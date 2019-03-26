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Кроме денег и паспорта: стюардессы перечислили самые важные вещи в багаже

Названы вещи, которые необходимо положить в сумку

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:26
Стюардессы рассказали, что нужно положить в багаж
Стюардессы рассказали, что нужно положить в багаж
Фото: Pixabay

Профессиональные стюардессы с многолетним опытом рассказали о вещах, которые они никогда не забудут упаковать в свой багаж перед путешествием.

На YouTube-канале AshleySmithTV стюардесса по имени Эшли Смит признается, что всегда кладет в сумку четыре вещи: зонт, маленькое черное платье, купальник и солнцезащитный крем. "Если получаю перенаправляют на другой рейс, и я оказывается в городе, о котором даже не знала несколько часов назад, я всегда готова пойти на пляж или в ресторан. Ну и, конечно, не промокну в дождь", – рассказывает девушка в комментарии изданию HuffPost.

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А вот Келли Кинкейд, стюардесса крупной авиакомпании и создатель сайта Jetlagged Comic, всегда путешествует с парой шлепанцев. "Я ношу их в своем гостиничном номере и в душе, чтобы не подцепить инфекцию", – добавляет Келли.

В свою очередь, Тареша Фергюсон, которая в YouTube рассказывает о прелестях жизни стюардессы, никогда не летает без увлажнителя. "Когда вы много летаете, кожа становится сухой. Это происходит из-за резких перепадов давления в салоне самолета и постоянно меняющегося климата", – утверждает она.

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Иметь при себе портативные хомуты, с помощью которых можно легко скреплять или закрепит вещи, советует стюардесса из Нью-Йорка Стелла Коннолли. "Я покупаю их в ярких цветах, чтобы быстрее находить среди прочих вещей", – добавляет девушка.

Напомним, украинская авиакомпания вводит плату за популярную услугу в самолетах. Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Смотрите видео: как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж

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Источник: Сегодня
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