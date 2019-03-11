Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Круче Диснейленда: самые интересные в мире парки развлечений

Блогер рассказала, какие места могут посоревноваться с Диснейлендом

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:18
Gardaland Фото: instagram.com/gardaland
Gardaland
Фото: instagram.com/gardaland

Где живет настоящая сказка? Миллионы людей скажут: "В парках Диснея!" Но не только там. Есть и другие места, которые способны конкурировать с Диснейлендом масштабами приключений и умопомрачительным волшебством.

Блогер Дарья Бикбаева составила список парков развлечений, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни:

Universal Studio

INSTAGRAM


Это сеть тематических парков старейшей киностудии Голливуда. Там вы можете посетить локации, связанные с самыми любимыми фильмами и мультиками: от "Индиана Джонс" до "Гадкий Я". Парки выросли из экскурсий, которые проводили в кинопавильоны. Два парка Universal Studios расположены в США, один в Сингапуре и один в Японии.

Ocean Park

INSTAGRAM


Три в одном: огромный парк развлечений, океанариум и зоопарк с морскими животными. Второй по величине и популярности парк развлечений в Гонконге после Диснейленда. Заповедник морских львов, спуск на лодке со скоростью 85 км/ч, Южный и Северный полюс в миниатюре, театр дельфинов и катание на воздушном шаре – это несколько из сотен развлечений!

Gardaland

INSTAGRAM


Наверняка вы знаете про красивейшее озера Гарда в Италии. А знаете ли вы, что прямо на озере стоит парк развлечений Gardaland со своим аквапарком, аквариумом и отдельной зоной для малышей?

Ferrari Land

INSTAGRAM


Это часть знаменитого парка Port Aventura в Испании. Он открылся не так давно – в апреле 2017 года, и на данный момент считается самым инновационным развлекательным пространством в мире. Там можно прокатиться на самом высоком в мире и самом быстром вертикальном ускорителе Red Force (за 5 секунд вы взлетите на 112 метров!), испробовать вместе с детьми тренажеры пилотов Формулы 1, самим поменять колеса на болиде и погонять на настоящем гоночном треке.

Legoland

INSTAGRAM


Парк, где все сделано из Lego, обязателен к посещению для маленьких и взрослых любителей конструктора! Парки Legoland есть в Европе, Азии, США и в Дубае. Первый и самый большой находится в Дании. На его строительство ушло 45 млн блоков Лего! А самый живописный – в Малайзии, где объекты парка чередуются с экзотическими тропическими растениями, водоемами и фонтанами.

Напомним, составлен рейтинг самых интересных мест на Земле: фото ТОП-6. Ранее мы писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

Смотрите видео: как вдвое сэкономить на праздничных путешествиях

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Туристам подарят год бесплатных полетов за удаление Instagram Места силы в Украине: куда поехать, чтобы восстановить внутреннюю гармонию Три города мира, облик которых на грани разрушения Составлен рейтинг самых интересных мест на Земле: фото ТОП-6
отдых видео турист путешествия парк развлечений
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

Вчера, 15:36Техно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Вчера, 13:00Стиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

Вчера, 11:49Шоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

Вчера, 11:05Шоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

Вчера, 10:26Техно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

9 мартаТехно

ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

9 мартаТехно

Смартфон Meizu "без дырок" с треском провалился

9 мартаТехно

Неприятный сюрприз: смартфоны Xiaomi сильно подорожают

8 мартаFun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

8 мартаFun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

8 мартаFood

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

8 мартаFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

8 мартаТехно

В Google Chrome обнаружена опасная уязвимость

Новости партнеров

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
Данилко обвинили в хищении ребенка
Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Windows 10 несподівано порадувала всіх користувачів
Windows 10 несподівано порадувала всіх користувачів
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера