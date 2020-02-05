Куда ездят украинцы в путешествия чаще всего: любопытная статистка

Чаще всего граждане Украины направлялись в Польшу – 9,9 млн человек

Названы направления, куда чаще всего ездят украинцы Фото: Depositphotos

Украинскую границу в 2019 году пересекло 102 млн человек, среди которых 75 млн – сами украинцы. Чаще всего граждане нашей страны направлялись в Польшу – 9,9 млн человек, в Россию – 3,9 млн и в Венгрию – 3,4 млн, сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

Самолетами в 2019 году путешествовали более 15 млн украинцев (показатель за год вырос более чем 3,5 миллиона). По данным Госпогранслужбы, среди туристических стран чаще всего украинцы путешествовали в Катар (+ 37%), Египт (+ 36%), Грузию (+ 23%), Турцию (+ 21%), ОАЭ (+ 20%) и Кипр (+15 %).

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Увеличился пассажиропоток в страны ЕС. В частности, в Германию (+ 31%), Италию (+ 26%), Грецию (+ 46%), Чехию (+ 38%) и Португалию (в 33%).

Напомним, ранее мы писали о ТОП-15 странах на въезд и выезд из Украины. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как часто украинцы летают на самолетах.

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