Куда поехать на 14 февраля: лучшие места Украины и Европы

Романтичные города, куда можно поехать на День влюбленных

Куда поехать на 14 февраля Фото: Pixabay

14 февраля – больше чем День влюбленных. Это повод сорваться и поехать отдохнуть вдвоем от суеты, и день, который можно сделать запоминающимся не только благодаря подаркам, шампанскому и нежным признаниям, но и получить незабываемые впечатления. А может даже и предложение руки и сердца.

А лучшие эмоции мы получаем путешествуя. Так что оставьте бары, кальянные и пафосные рестораны своего города для другого случая, а на День влюбленных отправляйтесь в мини-путешествие (или даже запланированный отпуск на недельку-другую). А куда поехать в Украине и в Европе на 14 февраля, мы подскажем.

Куда поехать на День святого Валентина в Европе

Путешествие – отличный подарок к празднику! А если это еще и одна из европейских столиц – вдвойне. Как насчет сбежать от всех и пусть весь мир подождет?

Париж (Франция)

Город-победитель всех рейтингов на тему "Куда поехать на День святого Валентина" и Мекка влюбленных. Париж прекрасен круглый год, но накануне 14 февраля превращается в одну сплошную романтическую локацию. Кроме Лувра и Эйфелевой башни, здесь стоит заглянуть на "крышу города" Монмартр, найти Стену любви и обязательно поужинать в одном из уютных атмосферных ресторанчиков, которые ко Дню Валентина готовят специальные фирменные блюда.

Верона (Италия)

город Верона Фото: Pixabay

В знаменитый город Ромео и Джульетты традиционно съезжается в середине февраля тысячи влюбленных со всего мира. Парады, фестивали, ярмарки, праздничные шоу open air, скидки в отелях и ресторанах – далеко не полный список причин, почему стоит отправиться именно сюда за порцией романтики. Обязательно нужно посмотреть одно из многочисленных представлений в дворике Джульетты, приобрести сладости и сувениры на площади Синьории и насладиться бокалом красного сухого с пармезаном или бри… К слову, в это время проходит знаменитый Венецианский карнавал (8-25 февраля), так что можно посетить еще и Венецию.

Вена (Австрия)

город Вена Фото: Depositphotos

Для тех, кому Париж и Верона кажутся банальными, есть старинный город в Европе, который мало кого оставляет равнодушным и радует эстетов и любителей прекрасного. Это Вена. Здесь стоит посетить знаменитый оперный театр, музеи и галереи, а также восхититься такими величественными дворцовыми комплексами, как Бельведер, Шенбрунн, Хофбург. И, конечно, порадовать себя настоящим венским штруделем и тортом "Захер".

Куда поехать на 14 февраля в Украине

Чтобы прекрасно провести праздник, не обязательно ехать за границу. В Украине достаточно мест, не уступающих по антуражу, красоте и яркости эмоций.

Ужгород и Закарпатье

В Ужгороде с 14 по 16 февраля стартует традиционная "Ужгородская палачинта 2020" (в переводе с венгерского, "палачинта" – блинчик). Это кулинарный фестиваль, приуроченный к проводам зимы с блинами, гуляниями и настоящими закарпатскими традициями. Отличный повод ярко провести День влюбленных.

Если же хочется не шумной толпы, а уединения – отправляйтесь в горы, где можно насладиться тишиной горных озер и лесов, любоваться пейзажами, совмещая все это при желании с активным отдыхом. Или релаксировать в термальных источниках Берегово или Косино.

Замок любви Сент-Миклош Фото: Facebook

А можно даже отправиться в Чинадиево, в замок любви Сент-Миклош. Говорят, те, кто выбирает его как место проведения свадебной церемонии, живут всю жизнь в любви и согласии.

Львов и область

Этот город будто создан для влюбленных: романтика мощеных старинных улочек, кафе и ресторанчики на любой вкус и кошелек, атмосфера… На Площади Рынок до марта работает каток под открытым небом, с Ратуши рядом с ним открывается прекрасный вид на старый город, а в любом из многочисленных двориков почти со стопроцентной вероятностью найдете удивительное уютное место, где можно согреться, перекусить и признаться друг другу в любви.

город Львов Фото: Pixabay

А в Самборе (недалеко от Галицкой столицы) находятся мощи святого Валентина, к которым ежегодно отправляются сотни паломников и просто влюбленных (храм Рождества Пресвятой Богородицы).

Замок Радомысль (Житомирская область)

Если вы парень и ищете самое романтичное место в Украине, куда поехать с девушкой на 14 февраля недалеко от столицы, отправляйтесь с ней в замок Радомысль. Он расположен на территории прекрасного ландшафтного парка. Там есть специальные покои для влюбленных, возможность почувствовать себя настоящими принцем и принцессой. Свадебные церемонии там также проводят.

Но на самом деле, куда бы вы ни отправились, главное – чтобы вам было хорошо вдвоем. А внешний антураж просто дополнял внутреннее состояние.

Напомним, ранее мы рассказывали, как удивить любимого в День святого Валентина: ТОП-5 интересных идей.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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