Куда поехать на День Конституции 2019: интересные места
"Сегодня" рекомендуют список необычных направлений для внутреннего туризма
28 июня украинцы будут отмечать День Конституции. Если вы еще не определились, куда поехать на праздник и как отдохнуть, "Сегодня" рекомендуют список интересных направлений для внутреннего туризма.
Итак, куда можно поехать на День Конституции 2019:
Вблизи города Дубно Ровенской области в 1890 году был построен Таракановский форт – это система оборонительных укреплений, построенная для защиты железнодорожной линии Львов – Киев. Форт имеет форму ромба со сторонами до 240 м.
В трех часах езды от Киева расположился живописный уголок – национальный дендропарк "Софиевка".
Здесь можно прогуляться по живописным аллеям, полюбоваться гротами и водопадами, отдохнуть в античных беседках.
Для киевлян Коростышевский карьер может стать одной из лучших альтернатив отдыха на природе. Он находится примерно в 100 км от столицы, добраться можно по Житомирской трассе.
Это очень живописное место с невероятно чистым озером, оно образовалось в результате затопления карьера, где добывался гранит. Озеро окружено скалами высотой 10-15 метров. Рядом есть несколько удобных мест для стоянки, а также сход к озеру для купания. Некоторые туристы также практикуют здесь скалолазание.
В Ивано-Франковской области расположена госрезиденция "Синегора", которую после побега Виктора Януковича открыли для посетителей.
Резиденция находится вблизи живописного села Гута, из которого также начинается маршрут на гору Сивуля (1836 м). Тут находятся несколько прудов, небольшой зверинец, охотничьи домики и вертолетная площадка.
Бирючий остров – коса в Азовском море. Его береговая линия напоминает тропические курорты. Из-за небольшого количества туристов, берег и весь остров очень чистые.
Главной достопримечательностью острова является Азово-Сивашский национальный природный парк. В нем даже можно увидеть благородных оленей, а также на каждом шаге встретить редчайших зверей и птиц.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, что нельзя делать на Троицу 2019. Также мы рассказывали о выходных на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы.
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