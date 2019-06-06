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Куда поехать на День Конституции 2019: интересные места

"Сегодня" рекомендуют список необычных направлений для внутреннего туризма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25

28 июня украинцы будут отмечать День Конституции. Если вы еще не определились, куда поехать на праздник и как отдохнуть, "Сегодня" рекомендуют список интересных направлений для внутреннего туризма. 

Итак, куда можно поехать на День Конституции 2019:

Таракановский форт

Вблизи города Дубно Ровенской области в 1890 году был построен Таракановский форт – это система оборонительных укреплений, построенная для защиты железнодорожной линии Львов – Киев. Форт имеет форму ромба со сторонами до 240 м.

Таракановский форт
Таракановский форт
Фото: Wikipedia

Парк "Софиевка" в Умани 

В трех часах езды от Киева расположился живописный уголок – национальный дендропарк "Софиевка".

Куда поехать на майские 2019: Софиевка
Куда поехать на майские 2019: Софиевка
Фото: Depositphotos

Здесь можно прогуляться по живописным аллеям, полюбоваться гротами и водопадами, отдохнуть в античных беседках.

Коростышевский карьер

Для киевлян Коростышевский карьер может стать одной из лучших альтернатив отдыха на природе. Он находится примерно в 100 км от столицы, добраться можно по Житомирской трассе.

Коростышевский карьер
Коростышевский карьер
Фото: Wikipedia

Это очень живописное место с невероятно чистым озером, оно образовалось в результате затопления карьера, где добывался гранит. Озеро окружено скалами высотой 10-15 метров. Рядом есть несколько удобных мест для стоянки, а также сход к озеру для купания. Некоторые туристы также практикуют здесь скалолазание.

Президентское село Гута

В Ивано-Франковской области расположена госрезиденция "Синегора", которую после побега Виктора Януковича открыли для посетителей.

Госрезиденция "Синегора"
Госрезиденция "Синегора"
Фото: Александр Яремчук

Резиденция находится вблизи живописного села Гута, из которого также начинается маршрут на гору Сивуля (1836 м). Тут находятся несколько прудов, небольшой зверинец, охотничьи домики и вертолетная площадка.

Остров Бирючий в Херсонской области

Бирючий остров – коса в Азовском море. Его береговая линия напоминает тропические курорты. Из-за небольшого количества туристов, берег и весь остров очень чистые.

Остров Бирючий в Херсонской области
Остров Бирючий в Херсонской области
Фото: funtime.kiev.ua

Главной достопримечательностью острова является Азово-Сивашский национальный природный парк. В нем даже можно увидеть благородных оленей, а также на каждом шаге встретить редчайших зверей и птиц.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что нельзя делать на Троицу 2019. Также мы рассказывали о выходных на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы.

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