Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

Есть несколько отличных вариантов, как отметить праздник на природе

Вид Батуринской крепости с река Сейм Фото: Depositphotos

День Независимости Украины ежегодно отмечаем 24 августа. "Сегодня" предлагают вам несколько самых интересных маршрутов, куда можно поехать на День Независимости Украины 24 августа всей семьей, чтобы весело провести время и хорошо отдохнуть.

Озеро Синевир

Озеро Синевир Фото: Depositphotos

Говорят, озеро Синевир образовалось примерно 10 тысяч лет назад. Тогда быстрые речные воды сдерживали горы, перегородив им путь на том месте, где сейчас образовалось озеро. Чудо природы под названием Синевир спрятался в горах на высоте почти тысячи метров над уровнем моря. Глубины озера достигают 22-х метров. Глубокую северную и мелкую южную часть разделяет подводный кряж. Интересно, что Синевир никогда не выходит из своих берегов.

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Поход в Карпаты

Буковель, Карпаты Фото: Depositphotos

Горы – пожалуй лучшее место для того, чтобы отвлечься и отдохнуть от городской суеты и воссоединиться с природой. Готовые туры в Карпаты обычно уже включают питание, вход в заповедники, а также необходимые для похода костровые наборы. Однако выбирая маршрут для похода в Карпаты, стоит реально оценивать собственные физические силы и рассчитывать количество свободного времени.

Батурин

Батурин Фото: Depositphotos

Батурин – столица украинского гетманства. Среди туристов особенный интерес вызывают цитадель и дворец князя Кирилла Разумовского. В цитадели расскажут о том, чем занимались украинские гетманы и знать, а во дворце вы можете почувствовать себя вдали от Украины – во французском Версале.

Шацкие озера

Шацкий природный парк на Волыни Фото: Depositphotos

Весь полесский колорит можно ощутить в одном заповедном месте – на Шацких озерах, главным достоянием которых является самое большое озеро в Украине Свитязь. Всего несколько дней, проведенных в окружении густого леса и приозерной тишины, и вы почувствуете полное расслабление, как после посещения какого-нибудь СПА-курорта. Этот живописный уголок славится своей традиционной кухней, всегда удачной рыбалкой и проложенными веломаршрутами.

Каскады

Каскады Фото: funtime.kiev.ua

Одно из самых красивых мест в Кировоградской области. Расположено в каньоне реки Буки в Маловисковском районе, юго-западнее села Злынка. Это одно из немногих мест распространения природных водопадов на Приднепровской возвышенности и равнинной части Украины в целом.

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