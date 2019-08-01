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Куда поехать на море в августе-2019: курорты в Украине

"Сегодня" подготовили подборку лучших мест в Украине для семейного отдыха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Есть несколько хороших идей для пляжного отдыха в Украине
Есть несколько хороших идей для пляжного отдыха в Украине
Фото: Depositphotos

Семейный отдых на море в августе считается одним из самых комфортных. Если вы запланировали отпуск на этот период и ищите варианты, куда поехать на море в Украине в августе 2019 года, "Сегодня" советуют вам отправиться в Железный Порт, Скадовск, Южный, Затоку или Приморск. О преимуществах каждого из упомянутых курортов читайте в нашей подборке.  

Смотрите видео, где отдыхать дешевле: в горах или на море

Железный Порт

Курорт находится в Херсонской области на побережье Черного моря. От Киева до Железного Порта – 644 км. Вы можете доехать до Херсона поездом, а потом на маршрутке, или автобусом из Киева прямо к месту назначения.

Железный порт
Железный порт
Фото: blog.pokupon.ua

Железный Порт – молодежный курорт, есть множество развлечений на воде: прокат катамаранов, водных скутеров, можно прокатиться на "банане" к надувному островку с горками. Также на территории пляжа есть небольшой аквапарк. Работает с 9:00 до 18:30.

Скадовск

Скадовск – уютный городок с зелеными аллеями, который считается одним из лучших детских курортов. Воздух Скадовска пропитан полезными минеральными веществами, а на набережной отдыхающих ожидают развлечения на любой вкус и кошелек.

Скадовск
Скадовск
Фото: kirillovka.ks.ua/skadovsk

Так, из развлечений туристов ждут прыжки с парашютом, аттракционы на море, колесо обозрения, луна-парк, дискотеки на пароходе.

Южный

Город Южный находится в 40 км от Одессы на побережье Черного моря. У большинства людей город ассоциируется с местом для семейного отдыха.

Южный
Южный
Фото: bessarabiainform.com

Это место спокойствия и чистоты, с хорошо оборудованным пляжем. Из развлечений отлично подойдут: аквапарк, дельфинарий, ночные клубы. Как доехать: любым автобусом из Одессы в сторону Николаева.

Затока

Затока – известный черноморский курорт, расположенный в 60 км от Одессы. Вход в море здесь без обрывов и перепадов глубины. На пляже можно прокатиться на "банане", "таблетке" и катамаране.

Затока
Затока
Фото: booking.com

Есть и другие места для развлечения – дельфинарий, аквапарк, родник с целебной водой, центр культуры вина, Белгород-Днестровская крепость. Главная достопримечательность курорта – коса, омываемая Черным морем и Днестровским лиманом.

Приморск

Приморск – небольшой городок, расположен на берегу Азовского моря. Отличный вариант, куда можно поехать на море в Украине с детьми, потому что здесь наиболее мелко, соответственно, и вода очень теплая.

Приморск
Приморск
Фото: elling-hotel.com.ua

Преимуществом пляжей является чистый песок и выход к двум водоемам – к морю и лиману. Главная достопримечательность города – краеведческий музей, где есть древние артефакты: каменные фигуры и Троицкая церковь (XIX столетия).

Напомним, ранее Сегодня" писали, куда поехать летом 2019 года: пять самых интересных фестивалей. Кроме этого, мы писали о лучшем курорте, городе и пляже в Европе

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Источник: Сегодня
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