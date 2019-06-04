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Куда поехать на море в июне: лучшие направления

Предлагаем вам лучшие варианты для путешествия в Европе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:08
Дубровник
Дубровник
Фото: Depositphotos

В июне многие украинцы планируют взять отпуск, чтобы отправиться в путешествие. Если вы еще не выбрали, куда лучше всего поехать в июне 2019 года на море, предлагаем вам ТОП-3 лучших направления в Европе. 

Тенерифе, Испания

Тенерифе – идеальный курорт для семейного отдыха. На острове есть отличные национальные природные парки, по которым можно с удовольствием прогуляться. Конечно же, к вашим услугам лучшие оборудованные пляжи, разного рода развлечения и уютные кафе и рестораны. 

Тенерифе, Испания
Тенерифе, Испания
Фото: Depositphotos

По погоде в июне этот остров отлично подходит для тех, кто не любит сильную жару, которая начинается здесь с начала июля и длится чуть ли не до начала сентября. Кстати, с Тенерифе можно отправиться на другой живописный остров Гран-Канария, до которого курсируют паромы.

Температура воздуха: 25-27 выше нуля, температура воды приблизительно плюс 22-24 градуса. Украинцы могут слетать сюда без визы – нужен только биометрический загранпаспорт. 

Дубровник, Хорватия

Лучше всего посетить Дубровник именно в июне. Это очень популярный и живописный город, расположенный на берегу Адриатического моря. Именно здесь снимают локации для Королевской Гавани в американском сериале "Игра престолов". В Дубровнике отличные пляжи, оборудованные всем необходимым, здесь можно полюбоваться средневековой архитектурой, которой богат старый город.

Дубровник, Хорватия
Дубровник, Хорватия
Фото: Depositphotos

Температура воздуха: 24-28 градуса выше нуля, температура воды приблизительно плюс 23 градуса. Для путешествия украинцам достаточно иметь биометрический загранпаспорт.

Сиде, Турция

Сезон в Турции стартует с середины мая, однако его пик приходится, скорее, на июль, а значит, туристов здесь будет меньше, чем в середине лета. Тем не менее, вода уже достаточно прогрелась, а сильного зноя, когда температура бьет все существующие рекорды, еще нет. Кроме того, июнь в Турции считается "фруктовым" месяцем. Сиде же известен протяженными пляжами и греко-римскими руинами, сохранившимися со II века. 

Сиде, Турция
Сиде, Турция
Фото: Depositphotos

Температура воздуха: 25-30 градуса выше нуля, температура воды: плюс 24 градуса. В Турцию виза не нужна: 90 суток в одном полугодии вы можете свободно путешествовать по этой стране.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать в Египет в мае 2019. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, куда поехать в июне за границу: интересные города в Европе.

Смотрите видео: как украинцы спасают туризм в Египте

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Источник: Rambler.ru
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