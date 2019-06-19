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Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Есть несколько курортов, куда очень любят ездить на море украинцы

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:31

Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков, куда можно поехать на море в июле 2019 года. Давайте рассмотрим лучшие направления в Украине для семейного недорогого отдыха.

Куда поехать в июле в Украине: Одесса

Самые главные достопримечательности Одессы – памятники архитектуры и истории. Оперный театр, музеи – Художественный, Археологический, Дворец графа Воронцова. Для любителей более ярких впечатлений подойдут одесские катакомбы.

Одесса
Одесса
Фото: Depositphotos

В городе можно пройтись по Дерибасовской, Приморскому бульвару или пробежаться по Трассе здоровья, длиной 6 км. Загорать лучше всего на пляжах "Аркадия", "Ланжерон" и "Отрада". К слову, в июле в Одессе пройдет юбилейный десятый Одесский кинофестиваль

Куда поехать на море: Бердянск

Здесь есть целый ряд развлечений: дельфинарий, аквапарк, зоопарк, колесо обозрения. Среди интересных достопримечательностей – памятники.

Бердянск
Бердянск
Фото: brd.ua

Можно сфотографироваться возле скульптурной группы "Дети лейтенанта Шмидта" в парке Шмидта, памятника бычку-кормильцу, рыбаку или же скульптурной композиции "Сантехник" на Приморской площади.

Лучшие морские курорты в Украине: Затока

Затока – очень популярный черноморский курорт, расположенный в 60 км от Одессы. Море здесь без перепадов глубины и обрывов, что отлично подойдет, если вы отправитесь на море с детьми.

Затока
Затока
Фото: booking.com

К вашим услугам дельфинарий, аквапарк, родник с целебной водой, центр культуры вина, Белгород-Днестроваская крепость. 

Куда поехать отдыхать в июле: Кирилловка

Кирилловка – это отличное место, куда можно поехать на море в Украине. Главная достопримечательность курорта, конечно, море, но есть и другие развлечения – самый большой в Украине аквапарк, лунапарк и дельфинарий. 

Кирилловка
Кирилловка
Фото: avto-lider.pl.ua

Помимо лечебных и экологических факторов, Кирилловка отличается близким расположением баз у моря.

Где отдохнуть на море: Коблево

Здесь вы найдете множество пансионатов, баз отдыха, дельфинарий, аквапарки, луна-парк. Жилье в аренду представлено как от эконома, так и до премиум класса.

Коблево
Коблево
Фото: katarintravel.by

Поехать отдохнуть на море в Коблево можно как общественным транспортом, так и собственным. Расстояние до Николаева – 81 км, до Одессы – 39 км. Это красочное место подойдет преимущественно для отдыха с детьми.

Напомним, ранее Сегодня" писали, куда поехать в июле 2019: пять самых интересных фестивалей. Кроме этого, мы писали о лучшем курорте, городе и пляже в Европе

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Источник: Сегодня
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